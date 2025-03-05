عمرو يوسف: لا يوجد ما يسمي بالأعلى أجر ورقم واحد أكاذيب

كشف الفنان عمرو يوسف عن دلالة الأرقام في حياته بشكل عام وذلك خلال استضافته مع إيناس سلامة الشواف على راديو انرجي ٩٢.١ في برنامج أرقام، ويرصد إليكم موقع الموجز تصريحات عمرو يوسف .

تصريحات عمرو يوسف



وقال يوسف إنه شخص لا يحب الأرقام ولذلك كانت دراسته في المجال الأدبي وليس العلمي ، وعن ارتباط أهدافه بمراحل عمرية قال: "لا أحدد أهدافي بمراحل عمرية اضع هدف امامي واعمل على تحقيقه فقط، فالعمر مجرد رقم وفقا لكل شيء نقوم به في الحياة ".

وعن أرقامه المفضلة، قال:"لا يوجد ارقام مفضلة في حياتي وليس لدي أي اهتمام باختيار تواريخ مميزة، ودائما احرص على تذكر أعياد ميلاد والدتي وعائلتي ولكن غير ذلك من التواريخ أقوم بتدوينها".

وأشار عمرو يوسف إلى أن صفات البخل وعدم الجدعنة من الصفات التي تفقد الشخص رصيده لدى الآخرين، وكشف عن حبه واعتماده للمظاهر التقليدية بعيداً عن الأمور المستفزة أو اتباع أحدث صيحات الموضة.

وعن أرقام الجمهور. والإيرادات والسوشيال ميديا، قال عمرو يوسف: "رقم الجمهور على السوشيال ميديا مهم ودلالة على قاعدة جماهيرية وكذلك موعد اختيار نزول اي عمل من الأمور الهامة ".

وأكمل حديثه: "لا يوجد ما يسمي بالاعلى أجر ..ورقم واحد أكاذيب تصدرت بلا معني، والأمر الصحيح هو تطوير الفنان لنفسه"، وتابع: "لا أحب كلمة تريند أصبحت تستخدم بشكل سيء ورقم الإيرادات هو الدليل على النجاح".

عمرو يوسف يتحدث عن أول أجر له

وعن أول أجر قال: "كان عمري ٢٥ سنة وكان ١٠ آلاف جنيه وختم حديثه قائلا: "الفلوس بتخلي الحياة أسهل بس السعادة مبتتحسبش كده".

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