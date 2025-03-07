تفاصيل أحداث الحلقة السابعة من مسلسل كامل العدد 3

عرضت الحلقة السابعة من مسلسل كامل العدد 3 من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، حيث شهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين أبطال العمل.



ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة السابعة من مسلسل كامل العدد 3 الذي يعرض في رمضان 2025.





ملخص الحلقة السابعة من مسلسل كامل العدد 3

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل كامل العدد 3 موافقة فريدة التي تؤدي دورها لينا صوفيا بن حمّان، على دعوة علي التي يجسد دوره يوسف عمر للخروج معًا، وظهر إعجابًا متبادلًا بينهما وأدى إلى خلاف بينها وبين سيف خطيبها التي يجسد دوره يوسف جبريال.



وكما تصالح حياة التي تلعب دورها إسعاد يونس مع زوجها مختار التي يؤدي دوره تميم عبده بعد أن اعتذرت له عن إخفائها حقيقة ابنتها شادية، وكما يقرر العودة إلى المنزل.

وظهر خلافات مع دينا الشربيني وأولادها خاصة بعد مشاجرة بينها وبين شريف ابنها الذي احترف في نادي كرة القدم في تركيا، واعترفت سما بمشاعرها تجاه فريد، رغم استغرابها من أسلوبه الغامض في التعامل معها.



أبطال مسلسل كامل العدد 3





ومسلسل كامل العدد 3 من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، ميمي جمال، ألفت إمام، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان

من بين الفنانين المنضمين جديد لمسلسل كامل العدد 3 هم حسين فهمي، إنجي المقدم، ومريم الخشت، وذلك يضيف تنوعًا على الشخصيات والأحداث. ​​

قصة مسلسل كامل العدد 3





ويستمر قصة مسلسل كامل العدد 3 تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، مسلطًا الضوء على تحديات تربية الأبناء والمشاكل الأسرية، وكما يستمر العمل في تناول قصة ليلى تيمور، التي تقدم دورها دينا الشربيني، وزوجها أحمد مختار، التي يقدم دور شريف سلامة وتحديات تربية أبنائهما في جو مليء بالمواقف الطريفة والمشوقة.



وفي بداية أحداث المسلسل تشهد حياة أحمد وليلى وعائلتهما الهدوء والاستقرار مجددًا، لكن سرعان ما تنقلب رأسًا على عقب بعد دخول طليق ليلى وشقيقة أحمد إليها، ومع ظهور مجموعة من التحديات الحياتية التي يجب عليهم مواجهتها وحلها.







عدد حلقات مسلسل كامل العدد 3



وينتمي مسلسل كامل العدد 3 إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة، حيث تدور أحداثه على مدار الـ15 حلقة مثل الجزء الأول والثاني، مما يتماشى مع تزايد شعبية المسلسلات القصيرة في المواسم الرمضانية.





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