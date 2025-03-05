تفاصيل احداث الحلقة الخامسة من مسلسل كامل العدد 3

عرضت الحلقة الخامسة من مسلسل كامل العدد 3 من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، حيث شهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين ابطال العمل.



ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل كامل العدد 3 الذي يعرض في رمضان 2025.





ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل كامل العدد 3

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل كامل العدد 3، انتقال شادية التي تؤدي دورها إنجي المقدم للإقامة في منزل ليلى وأحمد، منا أضفى أجواء جديدة على حياتهما، وكما غادر يزبك منالمستشفى بعد تعافيه.

وقررت ليلي أنه سوف يستقر الاستقرار مزرعة تيمور والدها، وكما اختارت شادية أيضًا البقاء هفي المزرعة والعمل كمدربة مما فتح لها بابًا جديدًا في حياتها.





وكما تصالح حياة التي تؤدي دورها إسعاد يونس مع زوجها مختار التي يؤدي دوره تميم عبده، وعودته للمنزل بعد فترة من الخلافات بسبب ظهور ابنه لحياة.



أبطال مسلسل كامل العدد 3





ومسلسل كامل العدد 3 من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، ميمي جمال، ألفت إمام، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ومن إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان

من بين الفنانين المنضمين جديد لمسلسل كامل العدد 3 هم حسين فهمي، إنجي المقدم، ومريم الخشت، وذلك يضيف تنوعًا على الشخصيات والأحداث. ​​

قصة مسلسل كامل العدد 3





ويستمر قصة مسلسل كامل العدد 3 تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، مسلطًا الضوء على تحديات تربية الأبناء والمشاكل الأسرية، وكما يستمر العمل في تناول قصة ليلى تيمور، التي تقدم دورها دينا الشربيني، وزوجها أحمد مختار، التي يقدم دور شريف سلامة وتحديات تربية أبنائهما في جو مليء بالمواقف الطريفة والمشوقة.

عدد حلقات مسلسل كامل العدد 3



وينتمي مسلسل كامل العدد 3 إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة، حيث تدور أحداثه على مدار الـ15 حلقة مثل الجزء الأول والثاني، مما يتماشى مع تزايد شعبية المسلسلات القصيرة في المواسم الرمضانية.



إقرأ أيضا:

مسلسلات رمضان 2025 .. مسلسل عقبال عندكم والقنوات الناقله له

موعد إعادة الحلقة الثالثة من مسلسل قلبي ومفتاحه.. وملخص الحلقة الثانية