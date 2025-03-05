مسلسلات رمضان 2025.. أبرز الأعمال الكوميدية وتفاصيل شهادة معاملة أطفال

المسلسلات الكوميدية في رمضان 2025...يشهد الموسم الرمضاني 2025 عدد من المسلسلات التي تدور أحداثها في إيطار كوميدي، حيث يميل عدد من جمهور عشاق المسلسلات الرمضانية إلى النوعية الكوميدية.

ويستعرض لكم موقع الموجز المسلسلات الكوميدية في رمضان 2025.



مسلسل شهادة معاملة أطفال





ويعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة الفنان محمد هنيدي حاليا في النصف الاول من رمضان 2025، وتدور أحداثه في إيطال الكوميديا وشهدت أولا حلقات العمل العديد من المواقف الطريفة بين ابطال العمل.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل شهادة معاملة أطفال، من بطولة محمد هنيدي، نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، خالد أنور، وليد فواز، نهى صالح، مصطفى الرومي، وأشرف زكي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج سامح عبد العزيز.





قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل شهادة معاملة أطفال تدور أحداثه على مدار الـ15 حلقة حول محمد هنيدي التي يؤدي دور المحامي عبد الستار، وهو شخصية شريرة، حيث يدخل في غيبوبة تستمر لمدة 20 عامًا، وعند استيقاظه، يواجه التحديات والمواقف الناتجة عن أفعاله السابقة، مما يؤدي إلى العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات الطريفة.



مسلسل الكابتن





ومسلسل الكابتن الذي يعرض في النصف الأول من رمضان 2025 يجمع بين الكوميديا والفانتازيا والمغامرة، خلال الـ15 حلقة حيث يتعرض الطيار أكرم حسني لمواقف غير متوقعة تؤدي إلى أحداث شيقة ومضحكة.





قائمة أبطال مسلسل الكابتن



ويشارك في مسلسل الكابتن أكرم حسني، ويشارك بجانبه آية سماحة، سوسن بدر، عمر شوقي، وأحمد الرافعي، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب،ومن تأليف عمرو الدالي، وقصة أيمن الشايب، ومن إخراج معتز التوني، ومن إنتاج كريم أبو ذكري.





أحداث مسلسل الكابتن



ومسلسل الكابتن هو عمل درامي كوميدي تدور أحداثه حول كابتن طيار يجد نفسه في سلسلة من المواقف الكوميدية والمغامرات الغريبة خلال رحلاته الجوية، ويتسبب في حادث طائرة يؤدي إلى وفاة الركاب، مما يضعه في سلسلة من المواقف الكوميدية غير المتوقعة التي تؤثر بشكل كبير على مسار حياته المهنية والشخصية.



مسلسل عقبال عندكم



وتدور أحداث مسلسل عقبال عندكم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور الاحداث على مدار الـ15 حلقة حول حياة زوجين تجمعهم مواقف كوميديه.







قائمة أبطال مسلسل عقبال عندكم



ومسلسل "عقبال عندكم"، هو من بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، ويشارك بجانبهم مجموعة من الفنانين أبرزهم حجاج عبد العظيم، علاء مرسي، عارفة عبد الرسول، إنعام سالوسة، محمد ثروت، وغيرهم. والمسلسل من المسلسل من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل.



ومسلسل عقبال عندكم يعرض حاليا في النصف الأول من رمضان 2025، ويعود من خلاله الثنائي حسن الرداد، إيمي سمير غانم، للعمل سوا بعد غياب دام ثلاث سنوات عن الدراما التلفزيونية.

مسلسل عايشة الدور

ومسلسل عايشة الدور من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2025، وتدور أحداثه على مدار الـ15 في إيطال كوميدي.

قائمة أبطال مسلسل عايشة الدور

ويشارك في مسلسل عايشة الدور، دنيا سمير غانم، رحاب الجمل، محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، نور محمود، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد، سما إبراهيم، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي. ​​

قصة مسلسل عايشة الدور



ومسلسل عايشة الدور تدور أحداثه حول دنيا سمير غانم التي تجسد شخصية اسمها عائشة، وهي امرأة مطلقة وأم لطفلين، ولكن القدر يجعلها تعود كطالبة جامعية، وذلك بعد قيامها بحل مكان ابنة شقيقتها التي تتعرض لحادث ويصبح اسمها فاطيمة السعاتي، حيث تفتح هذه الخطوة أمامها آفاقًا جديدة وتجارب عاطفية مختلفة.



إقرأ أيضا:

مسلسلات رمضان 2025 .. مسلسل عقبال عندكم والقنوات الناقله له

موعد إعادة الحلقة الثالثة من مسلسل قلبي ومفتاحه.. وملخص الحلقة الثانية