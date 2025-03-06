موعد عرض مسلسل سيد الناس والقنوات الناقلة خلال شهر رمضان 2025

يعد مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، الذي يعرض في الموسم الرمضاني 2025 من أبرز المسلسلات الدرامية التي يتبعها عدد كبير من المشاهدين، حيث يبحث الكثير من مواعيد العرض والقنوات الناقلة.





ويرصد لكم موقع الموجز مواعيد عرض مسلسل سيد الناس والقنوات الناقلة خلال شهر رمضان 2025.

مواعيد عرض مسلسل سيد الناس

ويعرض مسلسل سيد الناس خلال الموسم الرمضاني على شاشة قناة MBC مصر الساعة 6 مساء والإعادة الساعة 2 صباحا، وكما تعرض على قناة MBC مصر الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 4 مساء، وكما يعرض على قناة MBC مصر دراما الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 12 منتصف الليل، وكما يعرض على MBC العراق الساعة 10 مساء.





قنوات عرض مسلسل سيد الناس

ومن المقرر عرض مسلسل سيد الناس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر، وقناة MBC دراما، وقناة MBC مصر 2، وقناة MBC العراق بالإضافة لعرضه على منصة شاهد الإلكترونية.



قائمة أبطال مسلسل سيد الناس

ويشارك في مسلسل سيد الناس عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، منة فضالي، أحمد فهيم، ياسين السقا، إنجي المقدم، أحمد زاهر، ريم مصطفى، طارق النهري، بشرى، سليمان عيد، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، أسما سليمان، صلاح عبدالله، جوري بكر.

والمسلسل من إخراج محمد سامي، من تأليف خالد صلاح، ومن الإنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن بإشراف المنتج صادق الصباح.







قصة مسلسل سيد الناس





وتدور أحدث مسلسل سيد الناس في إيطار الدراما الاجتماعية، شخصية تدعي المعلم جارحي وهو من الصعيد ويعيش مع أسرته في حارة شعبية بالقاهرة ويدخل السجن، وبعد خروجه يقرر الانتقام بسبب تعرضه للخيانة من أقرب الناس إليه، وكما تواجه صراعات والتحديات في رحلته في إجواء ملئية بالتشويق والإثارة.





بوسترات مسلسل سيد الناس



وأعلنت قناة MBC مصر عن البوسترات الرسمية المنفردة للفنانين المشاركين في مسلسل سيد الناس، وظهر في البوسترات المنفردة أبطال العمل من بينهم عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، أحمد زاهر، ريم مصطفى، خالد الصاوي، رنا رئيس، بشرى، سلوى عثمان، ملك زاهر، إنجي المقدم، طارق النهري.

إقرأ أيضا:

مسلسلات رمضان 2025.. أبرز الأعمال الكوميدية وتفاصيل شهادة معاملة أطفال

مسلسلات رمضان 2025 .. مسلسل عقبال عندكم والقنوات الناقله له