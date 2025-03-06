موعد إعادة مسلسل سيد الناس الحلقة الخامسة وموعد عرض الحلقة السادسة

مسلسل سيد الناس.. حقق مسلسل سيد الناس نجاحاً كبيراً منذ عرض أولى حلقاته، ونجح العمل في تصدر تريند محرك البحث جوجل حيث جذب عدد كبير من الجمهور لمتابعته بسبب أحداثه الشيقة.

موعد إعادة مسلسل سيد الناس الحلقة الخامسة

ويرصد موقع الموجز موعد إعادة مسلسل سيد الناس الحلقة الخامسة وتفاصيل أحداثها، وموعد عرض الحلقة السادسة، تعاد تلك الحلقة اليوم عدة مرات، حيث تعرض في تمام الساعة الرابعة عصراً على قناة mbc مصر2، وتذاع في تمام الساعة الخامسة عصراً على قناة mbc مصر، كما تعرض الحلقة السادسة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة MBC مصر، مع عرضها في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة mbc iraq، وفي تمام الساعه الثانية عشر مساءً على قناة mbc masr drama، والساعة الواحدة والنصف صباحاً على قناة mbc مصر2.

مسلسل سيد الناس

شهدت أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة الخامسة اعتراف "نادين سراج" جوري بكر بزواجها من "رشدي" خالد الصاوي، حيث أخبرت "الجارحي" عمرو سعد، وزوجته "آمنة" ريم مصطفى أنها كانت متزوجة منه منذ عامين، وبالفعل أكد ابن الجارحي "آسر"مصطفى عماد زواجهما، حيث أخبرهم أن جده صارحه بكل شيء قبل وفاته، وأخبرتهم أيضاً أن "رشدي" كان يشاركها في تجارة العملات من خلال تأسيسهما لمتجر ملابس، وطلب منها في حال وفاته أن تطالب "الجارحي" بـ 10 مليون جنيه بدلًا من الحصول على نصيبها في الميراث، وهذا ما أكده أيضاً "آسر".





حاولت "نادين" الضغط على "الجارحي"، وهددته بنشر فيديوهات لزوجها الراحل "رشدي" حيث التقتت له تلك الفيديوهات وهو برفقتها، وذلك إذا رفض تنفيذ الاتفاق، وأخبرته أن وجهها لا يظهر في تلك التسجيلات لأن "رشدي" كان يغار عليها، كما أخبرتهم أن والد "آمنة"، الشيخ "ربيع"، يحتفظ بعقد زواجهما وهذا زاد من تعقيد الأمور داخل العائلة.

مواجهة ساخنة بين "اعتماد" والشيخ "ربيع"





كشف "الجارحي" لزوجة أبيه "اعتماد" إلهام شاهين وأفراد عائلته عن زواج والده من "نادين" وأخبرهم أيضاً بالفيديوهات المصورة له، وبسبب ذلك اندلعت مواجهة بين "اعتماد" والشيخ "ربيع" نتيجة إخفائه بخبر زواجهما، ثم تدخلت "آمنة" وتشاجرت معها بسبب إهانتها لوالدها لكن الجارحي أحرجها أمام الحاضرين وطلب منها أن تغادر لغرفتها، واعتذر لوالدها عن إساءة زوجة والده في حقه.

مسلسل سيد الناس

سر المفتاح ومراقبة العائلة

ازدادت الأمور تعقيدًا عندما علم "الجارحي" أن ابنه "آسر" لديه تفاصيل دقيقة عن حياة جده، بما في ذلك لغز المفتاح الذي ذكره في وصيته، حيث حاول إقناع "آسر" بأن يكشف له عن المعلومات التي لديه، لكن الأخير رفض تمامًا الحديث في هذا الأمر، وكان "مؤنس" إسماعيل فرغلي وابنه "عصام" أمير شاهين يستمعان خلسة إلى حديثهما ليكتشفا أن آسر يعلم بسر المفتاح.

مخطط لاستدراج "آسر"



طلب "الجارحي" إقناع زوجته "آمنة" بالتقرب من ابنهما لتعرف منه المعلومات التي يخفيها، ولاسيما ما يتعلق بالمفتاح، لكنها فشلت هي الأخرى في الحصول على أي معلومات منه، في تلك الأثناء، قام "عصام" بإبلاغ "فاروق الجباس" أحمد زاهر بأن "آسر" قد يكون مفتاحًا لحل الأزمة المالية لعائلة "أبو العباس"، وأنه قد يعطل مخططات "فاروق" ضدهم.



في ظل الأزمة المالية المتفاقمة، اجتمع الأشقاء الثلاثة: "الجارحي"، "عفيفي" أحمد رزق، و"مجدي" أحمد فهيم، في الحلقة الخامسة من مسلسل سيد الناس للبحث عن حلول، وفاجئهم "عفيفي" باقتراح صادم بأن يستمروا في زراعة البانجو كما كان يفعل والدهم، بل وعرض عليهم الزواج من أرملة أبيه "نادين"، مما أثار استياء "الجارحي" الذي أخبره أنه لا يجوز له الزواج منها.

علمت "فتحية" إنجي المقدم أثناء حديثها مع "الجارحي" أن شقيقه "مجدي" قد عاد من لندن، بعدما لاحظت اسمه ورقمه المصري على هاتف "الجارحي"، الأمر الذي أثار غضبها وجعلها ترغب في مغادرة المزرعة التي يحتجزها فيها "الجارحي".

اتهمت "اعتماد" في الحلقة الخامسة من مسلسل سيد الناس الخادمات بسرقة مصاغها الذهبي، مركزة الشكوك على "سناء" سلوى عثمان، ورغم اعتراض "الجارحي"، أصرت "اعتماد" على تفتيش غرفتها، وبالفعل وجدت المجوهرات بداخلها، وهذا دفع "الجارحي" لصفع "سناء" بالقلم على وجهها متهمًا إياها بالسرقة، واختتمت الحلقة على ذلك.

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