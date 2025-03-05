مسلسل سيد الناس وعمرو سعد يواجه هجومًا بسبب شخصيته في العمل

أثار الفنان عمرو سعد حالة من الجدل مجددًا بسبب أدائه في مسلسل "سيد الناس" الذي يُعرض خلال موسم رمضان 2025. حيث تعرض للنقد والهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اتهموه بتقليد مسلسل "جعفر العمدة" الذي قدمه الفنان محمد رمضان في رمضان الماضي، ويرصد إليكم موقع الموجز التفاصيل .

انتقادات بسبب الأداء الصوتي

واجه عمرو سعد انتقادات حادة بسبب نبرة صوته العالية في بعض المشاهد، حيث انتشر مقطع من مشهد عزاء والده ضمن أحداث المسلسل، يظهر فيه وهو يقول بغضب: "مين اللي بيضحك في عزا أبويا؟"، مما أثار ردود فعل متباينة بين المشاهدين، إذ رأى البعض أن الأداء كان مبالغًا فيه وغير طبيعي.

تطورات أحداث الحلقة الخامسة

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "سيد الناس" تطورات درامية مثيرة، حيث صُدم "الجارحي" -الشخصية التي يجسدها عمرو سعد- بعد أن أخبرته "جوري بكر" بأنها زوجة أبيه الراحل المعلم رشدي، وأن والده كان شريكًا لها في تجارة العملة قبل وفاته، وطالبته بدفع 10 ملايين جنيه مقابل عدم نشر فيديوهات فاضحة تجمعها بوالده على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن الأحداث البارزة أيضًا اكتشاف "الجارحي" أن نجله "أسر" المريض يعرف جميع أسرار جده المعلم رشدي لكنه لم يفصح عنها. وعندما حاول "الجارحي" الضغط عليه لمعرفة تلك الأسرار، تعرض الطفل لنوبة صرع.

مشاهد مثيرة في ختام الحلقة

اختتمت الحلقة الخامسة بموقف صادم، حيث اتهمت "إلهام شاهين" إحدى الخادمات بسرقة مصوغاتها، وتبين أن "سناء" -التي تجسدها الفنانة سلوى عثمان- هي الفاعلة. لكن المفاجأة الكبرى كانت عندما قام "الجارحي" بصفعها بقوة، دون أن يعلم أنها والدته الحقيقية، إذ لم يخبره والده عن هويتها الحقيقية، وكان يعتقد أنها مجرد خادمة.

هل يكرر عمرو سعد تجربة "جعفر العمدة"؟

رغم النجاح الذي يحققه "سيد الناس" في نسب المشاهدة، إلا أن التشابه في الحبكة مع مسلسل "جعفر العمدة" أثار تساؤلات حول ما إذا كان عمرو سعد يسير على خطى محمد رمضان، أم أن المسلسل يقدم رؤية مختلفة.

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