تفاصيل مسلسل سيد الناس الحلقة الرابعة..الجارحي يواجه أسرار والده الغامضة ومحاولات لمعرفة الحقيقة

تصدر اسم مسلسل سيد الناس بطولة الفنان عمرو سعد تريند جوجل، وذلك بعد الأحداث الشيقة التي تضمنها العمل على مدار حلقاته الأربعة السابقة.

ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة الرابعة

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة الرابعة، بدأت تلك الحلقة بذهاب "محسن ضاحي" كريم عفيفي لقبر "رشدي" خالد الصاوي وهناك التقى بـ "الجارحي" عمرو سعد ومنحه 12 مليون جنيهاً، وهي أرباح تجارة أرض البانجو التي كان يملكها والده، ويحاول " الجارحي" استغلاله بحجة أنه سكران لمعرفة أسرار والده، لكنه يفشل في ذلك الأمر، كما أخبره "محسن" أن هناك "أمانة" لابد من تسليمها لـ "سعفان" دون أن يفصح عن ماهيتها.

مسلسل سيد الناس

واعترف "الجارحي" لشقيقيه عفيفي أحمد رزق ومجدي بحقيقة تجارة والدهما في البانجو، طالبًا مساعدته، لكنهما لا يقدمان له أي مساعدة، واكتفي "عفيفي" بسؤاله عن الأموال، بينما بدى "مجدي" منشغلًا بالتحديق في المنزل المحترق.

كما استغل "فاروق" أحمد زاهر إعجاب "وعد" به وطلب منها أن تتقرب من "زينب" زوجة "عفيفي"، وبالفعل، التقت بها في الشارع وبدأت في الحديث معها عن مشاكلها، لكن "سماح"منة فضالي زوجة فاروق تلاحظ الأمر وتواجه وعد، فتبرر الأخيرة موقفها بأنه جاء بناءً على طلب فاروق، وعندما واجهت سماح زوجها بهذا الأمر، رفض الإفصاح عن السبب وعاتبها على التدخل في هذا الموضوع.

اجتمع "الجارحي"وأخويه مع ابن عمه أمام محلهم، حيث أخبرهم بما دار بينه وبين "كمال المراغي" طارق النهري وكشف لهم أن ابن عمه عصام هو من ورط والده في هذه التجارة، وأكد لهم أن والده لم يستلف الأموال من كمال المراغي، بل كانت الأموال تخص فاروق أحمد زاهر، الذي كان يخطط للاستيلاء على أملاك والده بعد وفاته.

وفي نهاية الحلقة، ظهرت جوري بكر وكانت تبحث عن الجارحي لتجد نفسها أمامه وأمام زوجته "آمنة" ريم مصطفى، واعترفت له أنها كانت زوجة والده "رشدي"، مؤكدة أن الراحل أخبرها بأن الجارحي على علم بهذا الزواج.

مسلسل سيد الناس



قائمة أبطال مسلسل سيد الناس



مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم، وهو من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 30 حلقة.

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