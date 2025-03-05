يواصل مسلسل سيد الناس بطولة الفنان عمرو سعد جذب الأنظار بتطوراته الدرامية المثيرة التي تزداد تعقيدًا في كل حلقة، وهذا جعله يتصدر تريند محرك البحث جوجل منذ بدء أولى حلقاته .

موعد إعادة عرض مسلسل سيد الناس الحلقة الرابعة



ويرصد موقع الموجز موعد إعادة عرض مسلسل سيد الناس الحلقة الرابعة وموعد عرض الحلقة الخامسة، تعاد الحلقة الرابعة اليوم عدة مرات، فتعرض في تمام الساعة الرابعة عصراً على قناة mbc مصر2، وتذاع في تمام الساعة الخامسة عصراً على قناة mbc مصر، كما تعرض الحلقة الخامسة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة MBC مصر، مع عرضها في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة mbc iraq، وفي تمام الساعه الثانية عشر مساءً على قناة mbc masr drama، والساعة الواحدة والنصف صباحاً على قناة mbc مصر2.

مسلسل سيد الناس

أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة الرابعة

ودارت أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة الرابعة حول ذهاب "محسن ضاحي"كريم عفيفي لمقبرة "رشدي" خالد الصاوي وهناك التقى بالجارحي عمرو سعد وأعطاه 12 مليون جنيه من حصاد أرض البانجو التي كان يمتلكها والده، وخلال حديثه معه حاول معرفة أسرار والده بحجة أنه سكران وأنه عندما يسكر ينسى كل شيء، لكن محاولته باءت بالفشل، وأبلغه "محسن" أن هناك أمانة لابد من تسليمها ل"سعفان"ولم يكشف له عن تلك الأمانة.

اعترف "الجارحي" لشقيقيه"عفيفي" أحمد رزق و"مجدي"، بما علمه عن والده وتجارته في البانجو وطلب منهم مشورتهم لكنهم لم يساعده في شئ، اكتفى عفيفي فقط بسؤاله عن أمواله، لكن "مجدي" ظل يدقق النظر للمنزل المحروق.

ذهب "فاروق" أحمد زاهر لمنزل "وعد" أن تتقرب من "زينب" زوجة "عفيفي" أحمد رزق، وبالفعل قابلتها في الشارع وبدأت في التقرب منها والحديث عن مشاكلها، فرأتها "سماح" زوجة "فاروق" وسألتها عن سبب وقوفها معه، فأجابتها وعد أنها فعلت ذلك بناءً على طلب فاروق.

واجهت "سماح" زوجها بالطلب الذي طلبه من "وعد"، لكنه رفض الإفصاح عن السبب ومنعها من السؤال عن هذا الأمر، كما اجتمع "الجارحي" وأخويه مع عمه وابنيه أمام محلهم، ليخبرهم بما حدث خلال لقاؤه مع "كمال المراغي" وأن ابن عمه "عصام" هو الذي ورط والده في هذا الأمر، وأبلغهم أن والده لم يستلف الأموال من كمال المراغي طارق النهري وأن الأموال التي استلفها كانت ملك فاروق أحمد زاهر الذي كان يريد أن ينصب عليهم في أملاك والده بعد رحيله وذلك بعدما سأل كمال عن فائدة الأموال التي سلفها لوالده.

ثم ظهرت الفنانة جوري بكر وسألت عن "الجارحي"، لتجد نفسها أمامه وأمام زوجته "آمنة" ريم مصطفى، وأخبرته أنها زوجة والده "رشدي" وأن الراحل أبلغها بأن الجارحي يعرف بهذا الأمر.

مسلسل سيد الناس

قائمة أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم، وهو من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 30 حلقة.

اقرأ أيضاً: