ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل حبيب.. انوشكا تخطف بنات ليل

عرضت الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل حبيب من بطولة ياسمين عبد العزيز، حيث شهدت الحلقة قيام انوشكا بخطف بنات ابنها يوسف من ولدتهم ليل التي تطلب الطلاق من ابنها بعد خيانه ليها

ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل حبيب الذي يعرض في رمضان 2025.

ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل حبيب

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل حبيب، معاناة فارس مع ابنه آدم بعد وفاة زوجته نهى وكما يراجع فارس مع ابنه المواد الدراسية ليجد أن ابنه غير منتبه تمامًا ولا يجيب بشكل صحيح على أي من الأسئلة التي يوجهها له أبيه.

وكما تحضر العائلة إلى منزل فارس لمعرفة نتيجه لقائه مع ليل الحسينى ليخبرهم بأن ليل لم يعجبها الحديث وتريد الطلاق فقط وغير مستعدة لسماع أى شىء آخر، ويسأل عن البنات، ليرد فارس عليه أنه لا يجوز إحضارهم معه والصح يظلوا مع ولدتهم.

وقامت انوشكا والدته يوسف بخطف بناته من ولدتهم ليل ولكن فارس رجعهم لـ ليل، ولكن حازم وقفها في وسط الطريق وخطفهم منها ولجأت لفارس مرة أخري.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

ويعرض مسلسل وتقابل حبيب بطوبة ياسمين عبد العزيز خلال شهر رمضان 2025 علي شاشة قناة Dmc دراما في تمام الساعة 6:00 مساء والإعادة الساعة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً.

وكما يعرض مسلسل وتقابل حبيب أيضا على شاشة قناة Dmc في تمام الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحا و1:30 مساء.



قائمة أبطال مسلسل وتقابل حبيب



ويشارك في مسلسل وتقابل حبيب، ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، إيمان السيد، بدرية طلبة، إنجي كيوان، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي. ​​

قصة مسلسل وتقابل حبيب

ومسلسل وتقابل حبيب يدور حول ياسمين عبد العزيز التي تقدم دور سيدة ثرية اسمها ليل الحسيني، حيث تكتشف خيانة زوجها وزواجه من أخرى، لذلك تطلب الطلاق منه، وبعدها تعيش قصة حب معقدة تعيد تشكيل حياتها، لكنها تجد نفسها في صراعات عاطفية، وكما تكتشف مفأجات عن عائلة طليقها، مما يضعها في مواجهة تحديات صعبة.

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