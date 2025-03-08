أحداث مسلسل وتقابل حبيب.. الحلقة السابعة ياسمين عبد العزيز تكتشف خيانة زوجها وتطلب الطلاق

تصاعدت أحداث مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز بعد وفاة ندى موسى وظهور نيكول سابا مما أثارت الأحداث تشويق الجمهور وأبرز تطورات الحلقة السابعة.

يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة السابعة ومواعيد إعادة عرض مسلسل وتقابل حبيب خلال التقرير التالي.

مسلسل وتقابل حبيب

أحداث الحلقة السابعة من مسلسل وتقابل حبيب

تتصاعد الأحداث في الحلقة السابعة من مسلسل وتقابل حبيب، حيث تكتشف ياسمين عبد العزيز أن زوجها خالد سليم قد تزوج عليها سرًا من نيكول سابا، ما يثير غضبها بشدة، لم تتردد في اتخاذ قرارها، حيث أخذت بناتها وغادرت منزل الزوجية متجهة إلى بيت أهلها.

في المقابل، يجد خالد سليم نفسه في موقف محرج وغير قادر على الذهاب إليها مباشرة وبناءً على اقتراح عائلته، تقرر أن يكون شقيقه فارس، الذي يجسد دوره كريم فهمي، هو الوسيط بينهما في محاولة لإصلاح الأمور.

وبالفعل، يذهب فارس لمقابلة ياسمين عبد العزيز لمحاولة التهدئة وإقناعها بالعودة، لكنها ترفض بشكل قاطع أي محاولات للصلح وبدلًا من ذلك، تطلب منه أن يبلغ شقيقه خالد بقرارها النهائي الطلاق بلا رجعة.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

يُعرض مسلسل وتقابل حبيب عبر قنوات DMC وDMC دراما وفق الجدول التالي:

عرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC:

• العرض الأول: الساعة 8:30 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

• قناة DMC دراما:

• العرض الأول: الساعة 6:00 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 4:30 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 9:30 صباحًا



مسلسل وتقابل حبيب

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ويشارك في مسلسل وتقابل حبيب، نخبة من النجوم أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، إيمان السيد، بدرية طلبة، إنجي كيوان، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث المسلسل حول "ليل الحسيني"، السيدة التي تعيش حياة مستقرة مع زوجها رجل الأعمال الناجح "يوسف أبو العزم"، لكن هذه الحياة الهادئة تنهار فجأة عندما تكتشف أنه متزوج سرًا من امرأة أخرى تدعى "رقية العسكري".

المفاجأة الكبرى أن جميع أفراد عائلته كانوا على علم بهذه الزيجة، بينما كانت "ليل" آخر من يعلم، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات مصيرية قد تقلب حياتها رأسًا على عقب.

في ظل هذه الأحداث، تبدأ رحلة جديدة في حياتها بحثًا عن السعادة والكرامة، لكن سرعان ما تجد نفسها عالقة في صراعات معقدة لم تكن تتوقعها، مما يجعلها تواجه اختبارات صعبة قد تغير شخصيتها بالكامل.

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