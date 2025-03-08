تفاصيل أحداث مسلسل وتقابل حبيب الحلقة السابعة.. نيكول سابا تتصدر التريند

عرضت قبل قليل أحداث الحلقة السابعة من مسلسل «وتقابل حبيب» وعقب عرض الحلقة بدقائق تصدرت النجمة نيكول سابا التريند عبر موقع التدوينات القصيرة "X" من خلال هاشتاجات "رقية العسكري ونيكول سابا" بعد أن شهدت الحلقة مشهدا مثيرا ضربت فيه نيكول ياسمين عبد العزيز ودفعتها أرضا، ويرصد إليكم موقع الموجز التفاصيل .



بدأت أحداث الحلقة بداية قوية للغاية بعد اكتشاف خيانة "يوسف" الذي يقدم دوره خالد سليم لـ "ليل" التي تقدم دورها ياسمين عبد العزيز مع "رقية العسكري" التي تقدم دورها نيكول سابا وكانت صدمة قوية لليل ومفاجأة غير سارة لرقية ويوسف.

وبعد أن هاجمت ليل يوسف بسبب نيكول ووصفتها بألفاظ للتقليل من قيمتها قامت "رقية" بمهاجمة ليل ودفعتها أرضا وطردتها من منزلها.



وأظهرت الحلقة أن ترتيب اكتشاف ليل لخيانة يوسف كان بترتيب بين رقية وخالد من أجل إنهاء أمر الزواج السري، وتوعدت رقية "ليل" أن تكون الأيام القادمة قاسية.



يذكر أن مسلسل «وتقابل حبيب» من بطولة كلا من الفنانة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله وبسنت شوقي ومحمود ياسين ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث المسلسل حول "ليل الحسيني"، السيدة التي تعيش حياة مستقرة مع زوجها رجل الأعمال الناجح "يوسف أبو العزم"، لكن هذه الحياة الهادئة تنهار فجأة عندما تكتشف أنه متزوج سرًا من امرأة أخرى تدعى "رقية العسكري".

المفاجأة الكبرى أن جميع أفراد عائلته كانوا على علم بهذه الزيجة، بينما كانت "ليل" آخر من يعلم، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات مصيرية قد تقلب حياتها رأسًا على عقب.

في ظل هذه الأحداث، تبدأ رحلة جديدة في حياتها بحثًا عن السعادة والكرامة، لكن سرعان ما تجد نفسها عالقة في صراعات معقدة لم تكن تتوقعها، مما يجعلها تواجه اختبارات صعبة قد تغير شخصيتها بالكامل.

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