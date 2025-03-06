موعد إعادة عرض مسلسل وتقابل حبيب الحلقة الخامسة وتفاصيل أحداثها

تصاعدت أحداث مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز بعد حادث السيارة في الحلقة السابقة، مما أثارت تشويق الجمهور، لذلك يرصد الموجز مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب وإعادتها خلال قنواتها الناقلة وأبرز أحداث الحلقة الخامسة.

يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة الخامسة ومواعيد إعادة عرض مسلسل وتقابل حبيب خلال التقرير التالي.



مواعيد إعادة عرض مسلسل وتقابل حبيب

يُعرض مسلسل وتقابل حبيب عبر قنوات DMC وDMC دراما وفق الجدول التالي:

• قناة DMC:

• العرض الأول: الساعة 8:30 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

• قناة DMC دراما:

• العرض الأول: الساعة 6:00 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 4:30 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 9:30 صباحًا



مسلسل وتقابل حبيب

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل وتقابل حبيب

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل وتقابل حبيب تطورًا دراميًا خطيرًا بعد تعرض فارس، الذي يجسد دوره كريم فهمي، وزوجته ندى موسى لحادث سيارة مروع أدى إلى انقلاب سيارتهما، في المقابل، كانت ليل، التي تؤدي دورها ياسمين عبد العزيز، برفقة زوجها خالد سليم في سيارة أخرى، ولم يصبهما أي مكروه، إلا أن الصدمة جعلت ليل تفقد وعيها ونُقلت إلى المستشفى.

بعد الحادث، استعاد فارس وعيه سريعًا وبدأ في التعافي، لكن زوجته ندى موسى دخلت في غيبوبة خطيرة بين الحياة والموت.

في سياق آخر، كشفت الأحداث عن نوايا أنوشكا الخبيثة، حيث كانت تتمنى أن تفقد ليل حملها، وقامت بأخذها إلى طبيب معين بهدف إسقاط الجنين دون علمها.

في ظل غياب زوجته، بدأ فارس في محاولة تحمل مسؤوليات ابنه بمفرده، مما وضعه أمام تحدي جديد في حياته.

وفي تطور آخر، شهدت الحلقة وفاة صديق خالد سليم، مما أدى إلى لحظة صادمة عندما اتصلت ياسمين عبد العزيز بزوجها لتبلغه بالخبر، لكنه كذب عليها مدعيًا أنه لا يزال يجلس مع الشخص المتوفى، عادل إلا أن كذبته انكشفت سريعًا عندما واجهته بالحقيقة قائلة: "عادل مات".

انتهت الحلقة بلحظة مواجهة قوية بين ليل وخالد، تاركة المشاهدين في انتظار الحلقات القادمة لمعرفة تداعيات الكذب والصراع بين الشخصيات، خاصة مع الغموض الذي يحيط بمصير ندى موسى وحمل ليل وكشف خيانة خالد سليم بحقيقة زواجه الثاني من نيكول سابا.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ويشارك في مسلسل وتقابل حبيب، نخبة من النجوم أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، إيمان السيد، بدرية طلبة، إنجي كيوان، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل وتقابل حبيب

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث المسلسل حول "ليل الحسيني"، السيدة التي تعيش حياة مستقرة مع زوجها رجل الأعمال الناجح "يوسف أبو العزم"، لكن هذه الحياة الهادئة تنهار فجأة عندما تكتشف أنه متزوج سرًا من امرأة أخرى تدعى "رقية العسكري".

المفاجأة الكبرى أن جميع أفراد عائلته كانوا على علم بهذه الزيجة، بينما كانت "ليل" آخر من يعلم، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات مصيرية قد تقلب حياتها رأسًا على عقب.

في ظل هذه الأحداث، تبدأ رحلة جديدة في حياتها بحثًا عن السعادة والكرامة، لكن سرعان ما تجد نفسها عالقة في صراعات معقدة لم تكن تتوقعها، مما يجعلها تواجه اختبارات صعبة قد تغير شخصيتها بالكامل.

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