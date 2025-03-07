تفاصيل أحداث مسلسل وتقابل حبيب.. جبروت نيكول سابا يصدم ياسمين عبد العزيز

عرضت قبل قليل الحلقة 6 من مسلسل "وتقابل حبيب" وهي إحدى أهم الحلقات المنتظرة في الموسم والتي كشفت عن خيانة خالد سليم لياسمين عبدالعزيز مع نيكول سابا بالإضافة لعدد من الأحداث المهمة خلال الحلقة، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل الحلقة .





وشهدت الحلقة عدة مشاهد قوية من نيكول سابا حيث قررت التواجد في عزاء "نهى" التي تقدم دورها الفنانة ندى موسى في فيلا "أبو العزم" وبتواجد الجميع وعلى رأسهم "ليل الحسيني" التي تقدم دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز لتلفت إليها الأنظار بعد الجرأة الكبيرة التي قادتها إلى منزل عائلة أبو العزم في الوقت الذي تعرف أن ليل الحسيني تشك في زوجها يوسف بسببها، لتقدم مشاهدا بها قوة وتحد كبير.



وفي الحلقة السادسة أيضا، كانت نيكول سابا "رقية العسكري" الصدمة الأكبر لـ "ليل الحسيني" حين تواجد "يوسف" عن "رقية" بعد أن أقنع ليل الحسيني بأنه في طريقه لبورسعيد في رحلة عمل إلا أن الشك دخل قلب ليل لتراقبه حتى تصل إلى فيلا رقية وتضبط خيانة زوجها يوسف مع رقية وسط نظرات قوية من نيكول سابا في هذا الموقف.



ابطال مسلسل وتقابل حبيب



مسلسل وتقابل حبيب بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم وصلاح عبد الله وأنوشكا وبسنت شوقي ومنة عرفة ومحمود ياسين والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.

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