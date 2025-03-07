موعد إعادة عرض مسلسل وتقابل حبيب.. الحلقة السادسة وتفاصيل أحداثها

تصاعدت أحداث مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز بعد حادث السيارة الذي تسبب في وفاة ندى موسى مما أثارت الأحداث تشويق الجمهور، لذلك يرصد الموجز مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب وإعادتها خلال قنواتها الناقلة وأبرز أحداث الحلقة السادسة.

يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة السادسة ومواعيد إعادة عرض مسلسل وتقابل حبيب خلال التقرير التالي.



مسلسل وتقابل حبيب

مواعيد إعادة عرض مسلسل وتقابل حبيب

يُعرض مسلسل وتقابل حبيب عبر قنوات DMC وDMC دراما وفق الجدول التالي:

عرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC:

• العرض الأول: الساعة 8:30 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

• قناة DMC دراما:

• العرض الأول: الساعة 6:00 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 4:30 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 9:30 صباحًا



أحداث الحلقة السادسة من مسلسل وتقابل حبيب

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل وتقابل حبيب تصاعدًا دراميًا كبيرًا، حيث اكتشفت "ليل" التي تجسدها ياسمين عبد العزيز خداع زوجها خالد سليم، بعدما تأكدت أنه لم يكن في منزل صديقه كما ادعى، خاصة بعد علمها بوفاة هذا الصديق ورغم محاولات خالد لتبرير موقفه، إلا أن ليل لم تصدقه، مما زاد من توتر العلاقة بينهما.

في الوقت نفسه، تلقى "فارس" كريم فهمي صدمة كبيرة بعد وفاة زوجته ندى موسى، مما تركت حالة من الحزن العميق.

شهدت الحلقة أيضًا ظهور نيكول سابا في دور الزوجة الثانية لـ خالد سليم، حيث حضرت عزاء زوجة شقيقه، مما زاد من الشكوك والمفاجآت في الأحداث.

وفي تطور آخر، تعرضت "ليل" لسقوط حملها بعد نجاح خطة حماتها أنوشكا التي تآمرت مع الطبيب للإجهاض، مما تسبب في إسقاط حملها.

وفي نهاية الحلقة، أخبر خالد زوجته "ليل" بأنه سيسافر إلى بورسعيد لعدة أيام، لكنه في الحقيقة توجه إلى منزل زوجته الثانية نيكول سابا إلا أن المفاجأة الكبرى كانت حين اكتشفت "ليل" الأمر بنفسها، لتقتحم عليهما المكان في لحظة مواجهة نارية قد تقلب مجرى الأحداث.



أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ويشارك في مسلسل وتقابل حبيب، نخبة من النجوم أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، إيمان السيد، بدرية طلبة، إنجي كيوان، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل وتقابل حبيب

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث المسلسل حول "ليل الحسيني"، السيدة التي تعيش حياة مستقرة مع زوجها رجل الأعمال الناجح "يوسف أبو العزم"، لكن هذه الحياة الهادئة تنهار فجأة عندما تكتشف أنه متزوج سرًا من امرأة أخرى تدعى "رقية العسكري".

المفاجأة الكبرى أن جميع أفراد عائلته كانوا على علم بهذه الزيجة، بينما كانت "ليل" آخر من يعلم، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات مصيرية قد تقلب حياتها رأسًا على عقب.

في ظل هذه الأحداث، تبدأ رحلة جديدة في حياتها بحثًا عن السعادة والكرامة، لكن سرعان ما تجد نفسها عالقة في صراعات معقدة لم تكن تتوقعها، مما يجعلها تواجه اختبارات صعبة قد تغير شخصيتها بالكامل.

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