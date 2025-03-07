موعد إعادة عرض مسلسل 80 باكو والقنوات الناقلة خلال رمضان 2025

يعد مسلسل 80 باكو من أبرز المسلسلات الرمضانية التي يتبعها جمهور عشاق الأعمال الدرامية، وكما يبحث الكثير عن مواعيد الإعادة المسلسل والقنوات الناقلة خلال الموسم الرمضاني 2025.





ويستعرض لكم موقع الموجز مواعيد إعادة مسلسل 80 باكو والقنوات الناقلة خلال الموسم الرمضاني 2025.



موعد إعادة مسلسل 80 باكو



ومن المقرر عرض مسلسل 80 باكو بطولة هدى المفتي، اليوم على قناة MBC مصر الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 12 منتصف الليل، وكما يعرض على منصة شاهد.



قنوات عرض مسلسل 80 باكو

ومن المقرر عرض مسلسل 80 باكو من بطولة هدى المفتي، خلال شهر رمضان 2025 على عدد قنوات حيث يعرض على قناة MBC مصر، وقناة MBC دراما، قناة MBC مصر 2، بالإضافة إلى عرضه على منصة شاهد خلال شهر رمضان 2025. ​​







قائمة أبطال مسلسل 80 باكو

ومسلسل 80 باكو، من بطولة هدى المفتي، رحمة أحمد، محمد لطفي، انتصار، ومحمود يسري، عارفة عبد الرسول، دنيا سامي، والمسلسل من تأليف غادة عبد العال، ومن إخراج كوثر يونس، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.





قصة مسلسل 80 باكو

ومسلسل 80 باكو، تدور أحداثه في إيطار الكوميديا، حيث تجتمع بطلات العمل داخل بيئة واحدة، لينطلقن في مغامرة لا تخلو من المفارقات الكوميدية، وتمر بوسي بضائقة مالية ويتوجب عليها توفير مبلغ 80 ألف جنيه لإتمام زواجها، حينها تقرر صاحبة الصالون مساعدتها لتعمل مصففة خاصة تزور العميلات في منازلهن، حيث تنفتح على عالم آخر لم تشهده من قبل، بينما يحاول خطيبها مساعدتها على إكمال المبلغ المطلوب.

عدد حلقات مسلسل 80 باكو

وينتمي مسلسل 80 باكو إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة، حيث يستمر عرض أحداث العمل على مدار الـ15 حلقة فقط.

كواليس مسلسل 80 باكو



ويواصل فريق عمل مسلسل 80 باكو، تصوير مشاهدهم استعدادًا لعرضه في موسم رمضان 2025، حيث سبق وأعلن المنتج عبد الله أبو الفتوح عن بدء تصوير مسلسل 80 باكو.



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