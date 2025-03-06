أفضل مسلسلات رمضان 2025 الأكشن والكوميديا.. تعرف عليها

يحلّ شهر رمضان 2025 حاملًا معه باقة متميزة من الأعمال الدرامية التي تجمع بين التشويق، والإثارة، والكوميديا، والدراما الاجتماعية وكما اعتدنا كل عام، يتنافس النجوم بأقوى المسلسلات التي تحظى بمتابعة واسعة، مما يجعل المشاهد أمام تحدٍ لاختيار الأفضل بينها. في هذا التقرير، نستعرض أبرز الأعمال الدرامية التي ستزيّن الشاشات خلال هذا الموسم الرمضاني.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

يتابع عشاق الدراما موسم رمضان المليء بالأعمال المتنوعة التي تجمع بين الأكشن، الكوميديا، والتشويق، إليكم قائمة بأبرز أفضل المسلسلات التي تُعرض على الشاشات المصرية خلال الشهر الكريم.

مسلسلات الأكشن والإثارةفهد البطل

تدور أحداث المسلسل حول شاب من الصعيد يتصدى للظلم في قريته ويخوض معارك شرسة ضد الإقطاعيين. العمل من بطولة أحمد العوضي، بمشاركة ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، وعصام السقا، ويُعرض على قناة ON TV.

العتاولة 2

الجزء الثاني من المسلسل الذي يتناول صراعات رجال النفوذ في عالم الأعمال، حيث تتصاعد التحديات مع دخول شخصيات جديدة. بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، وباسم سمرة، ويُعرض على قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

الكابتن

قصة درامية تشويقية تدور حول طيار يواجه أزمة مفاجئة بعد حادثة طيران غامضة، حيث يجد نفسه في مواجهة تحديات غير متوقعة. بطولة أكرم حسني، سوسن بدر، ورحمة أحمد فرج، ويُعرض على قناة DMC ومنصة Watch It.

المسلسلات الاجتماعية والتشويقية الحلانجي

يروي المسلسل قصة محتال محترف يتورط في قضية تقلب حياته رأسًا على عقب. بعد خروجه من السجن، يسعى للانتقام وبناء حياة جديدة وسط مؤامرات خطيرة. بطولة محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبري، ومحمود قابيل، ويُعرض على قناة النهار.

قلع الحجر 2

الجزء الثاني من المسلسل الذي يتناول الصراعات العائلية والميراث، حيث تعود "فاطمة" لمواجهة مخططات تهدد مستقبلها، بينما تكشف أسرارًا جديدة تُعيد تشكيل الأحداث. بطولة سوسن بدر، محمد رياض، وسهر الصايغ، ويُعرض على قناة هي.

قلبي ومفتاحه

دراما رومانسية تناقش العلاقات الزوجية والتحديات التي تواجه الأزواج في المجتمع الحديث، حيث تتشابك الأحداث بين الحب والخيانة والصراعات العاطفية. بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، وميس حمدان، ويُعرض على قناة ON TV.

المسلسلات الكوميديا أشغال شقة جدًا

مسلسل كوميدي تدور أحداثه حول مجموعة من الشباب يضطرون للعيش معًا في شقة صغيرة، مما يؤدي إلى مواقف طريفة ومفارقات غير متوقعة. بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، وشيرين، ومن إخراج خالد دياب، ويُعرض على قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

شهادة معاملة أطفال

تدور أحداث المسلسل حول محامٍ يستيقظ من غيبوبة دامت سنوات ليجد نفسه في عالم مختلف تمامًا عما يعرفه. بطولة محمد هنيدي، نهى عابدين، وصبري فواز، ويُعرض على قناة DMC ومنصة Watch It.

مسلسلات الدراما الاجتماعيةإخواتي

دراما إنسانية تتناول حياة أربع شقيقات يعانين من الرهاب الاجتماعي، حتى يجدن أنفسهن في مواجهة لغز مقتل زوج إحداهن كما رأته في المنام، مما يدفعهن للبحث عن الحقيقة. بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، وجيهان الشماشرجي، ويُعرض على قنوات DMC ومنصة Watch It.

ولاد الشمس

يتناول المسلسل قصة صديقين نشآ في دار أيتام، ليصبحا لاحقًا لصوصًا محترفين في عالم الجريمة. بطولة أحمد مالك، طه الدسوقي، ومحمود حميدة، ويُعرض على قنوات DMC وCBC ومنصة Watch It.

رمضان هذا العام يقدم وجبة درامية دسمة ومتنوعة، تلبي مختلف الأذواق بين الأكشن، الكوميديا، والدراما الاجتماعية. تابعوا المسلسلات المفضلة لديكم واستعدوا لليالي مليئة بالإثارة والتشويق.

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