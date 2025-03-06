موعد عرض مسلسل ظلم المصطبة في رمضان 2025 والقنوات الناقلة

يترقب الجمهور عرض مسلسل ظلم المصطبة المقرر طرحه في رمضان 2025، التي تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي يعكس العادات والتقاليد في الأرياف المصرية، مع تسليط الضوء على قصص إنسانية تحمل الكثير من المفاجآت.

يرصد الموجز مواعيد عرض مسلسل ظلم المصطبة والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.

مسلسل ظلم المصطبة

موعد عرض مسلسل ظلم المصطبة

أعلنت منصة Watch It عن موعد عرض أولى حلقات مسلسل ظلم المصطبة، حيث من المقرر أن يبدأ عرضه في 16 رمضان في تمام الساعة السادسة مساءً.

سيُعرض مسلسل ظلم المصطبة خلال النصف الثاني من الشهر الكريم، ويتكون من 15 حلقة فقط، مما يجعله من المسلسلات القصيرة التي تعتمد على سرد مكثف للأحداث.

القنوات الناقلة لمسلسل ظلم المصطبة

إلى جانب عرضه على Watch It، ستقوم قناة الحياة ببث المسلسل خلال النصف الثاني من رمضان، حيث من المتوقع أن يُعرض في تمام الساعة 8:15 مساءً.

كما سيتم عرضه عبر قنوات أخرى مثل DMC وON، مما يوفر خيارات متعددة للجمهور لمتابعة العمل.



مسلسل ظلم المصطبة

أبطال مسلسل ظلم المصطبة



يضم مسلسل ظلم المصطبة كوكبة من النجوم، أبرزهم ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، ويارا جبران، ليقدموا معًا دراما مشوقة ذات طابع اجتماعي، ويعيد هذا العمل التعاون بين ريهام عبد الغفور وإياد نصار، بعد نجاحهما في أعمال سابقة مثل "حارة اليهود" و"وش وضهر"، مما يرفع من سقف توقعات الجمهور حول المسلسل الجديد.

القنوات الناقلة لمسلسل ظلم المصطبة

إلى جانب عرضه على Watch It، سيتم بث مسلسل ظلم المصطبة عبر عدد من القنوات الفضائية، منها قناة الحياة وقناة DMC، مما يتيح للجمهور مشاهدته عبر أكثر من منصة خلال شهر رمضان.

يُنتظر أن يقدم المسلسل تجربة درامية مختلفة من خلال أحداثه السريعة والمكثفة، ليكون واحدًا من أبرز الأعمال في النصف الثاني من رمضان.

قصة مسلسل ظلم المصطبة

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة في أجواء الريف المصري بمدينة إيتاي البارود، حيث يكشف العمل عن تأثير العادات والتقاليد الظالمة على حياة الأفراد، من خلال قصة صراع بين حسن وحمادة كشري على حب ربيعة.

يسافر حسن إلى الخارج، ليستغل حمادة الفرصة للزواج من ربيعة بمساعدة شقيقه الشيخ علاء كشري، الذي يستخدم نفوذه وسلطته لفرض سيطرته على أهل القرية، ومع عودة حسن، يشتعل الصراع مجددًا، حيث يسعى لاستعادة حقه في مواجهة التقاليد القاسية التي تحكم مجتمعه.

يقدم المسلسل دراما اجتماعية مشوقة تسلط الضوء على قضايا الظلم الاجتماعي والتقاليد المقيدة للحريات.

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