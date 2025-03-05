تصدر مسلسل العتاولة 2 المركز الأول في المشاهدة على مسلسلات رمضان.. تفاصيل

تصدر مسلسل العتاولة 2 على مدار الأربع حلقات السابقة منذ بدء عرضه، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "فيسبوك، توتير، جوجل، وكان من الأكثر المواقع بحثا من قبل رواد السوشيال ميديا، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.



وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أن مسلسل "العتاولة 2"، يتصدر المركز الأول في قائمة الأعلى مشاهدة على كل منافسيه من المسلسلات المعروضة خلال سباق موسم رمضان الحالي، وذلك بعد عرض أول خمس حلقات من المسلسل، بعد انطلاق الموسم ب 4 ايام فقط، كان المركز الثاني من نصيب مسلسل" المداح"، والثالث من نصيب" سيد الناس".

وحمل الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، العديد من المفاجآت على مدار الحلقات الماضية، منها عودة عيسي الوزان الشخصية التي يقدمها باسم سمرة، وكذلك مرض ابنة نصار "أحمد السقا"، وعودة مع شقيقة خضر"طارق لطفي" للتعاون مع الوزان من جديد بسبب مرضة ابنته، وغيرها العديد من التفاصيل المثيرة التي سوف تكشف عنها الحلقات المقبلة.

مسلسل العتاولة



قصة مسلسل العتاولة

يروي مسلسل "العتاولة" قصة مشوّقة في إطار شعبي، حول الشقيقين "خضر" ويقوم بدوره طارق لطفي، و "نصار" ويلعب دوره أحمد السقا، اللذين ورثا السرقة والأعمال الشريرة من والدهما، ثم يدخلان في صراعات يكون لها أثرها في تدمير العائلة، خاصة صراعهم مع "الوزان"، الذي يلعب دوره باسم سمرة، ويسعى لتورطيهما في المزيد من الجرائم، مُستفيداً من الخلافات والغيرة بين الشقيقين.



مُسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مُصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين... ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.



جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل العتاولة حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان 2024، ونسب مشاهدة مرتفعة، إذ ارتبط بقصته الجمهور، وحرص على متابعته على مدار 30 حلقة، قبل أن يتم الإعلان عن وجود الجزء الثاني، بمشاركة معظم الأبطال إلى جانب انضمام نجوم جدد.

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