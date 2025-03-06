حسام حبيب ضحية رامز جلال اليوم في رامز إيلون مصر.. ومفاجآت نارية

يستمر الفنان رامز جلال في تقديم برنامجه الجديد "رامز إيلون مصر" خلال شهر رمضان المبارك لعام 2025، حيث يستضيف نخبة من نجوم الفن والرياضة في مقالب مثيرة ومفاجئة وفي حلقة اليوم، الخميس 6 مارس 2025، سيكون الفنان حسام حبيب هو الضيف السادس للبرنامج، والذي يُعرض على قناة MBC مصر عقب أذان المغرب.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

ضحايا الحلقات السابقة من "رامز إيلون مصر"

شهدت الحلقات السابقة من البرنامج استضافة عدد من النجوم، حيث وقعوا ضحايا لمقالب رامز جلال، فيما يلي قائمة بالضحايا حتى الآن:

1. الحلقة الأولى: الفنان أحمد العوضي.

2. الحلقة الثانية: الفنان أحمد فهمي.

3. الحلقة الثالثة: الفنانة زينة.

4. الحلقة الرابعة: اللاعب إمام عاشور.

5. الحلقة الخامسة: الفنان مصطفى غريب.

تُعرض حلقات البرنامج يوميًا خلال شهر رمضان، حيث يستضيف رامز جلال في كل حلقة ضيفًا جديدًا يتعرض لمواقف طريفة ومثيرة.

فكرة برنامج "رامز إيلون مصر"

يُعد برنامج "رامز إيلون مصر" امتدادًا لسلسلة برامج المقالب التي اشتهر بها رامز جلال في السنوات الأخيرة، تدور فكرة البرنامج حول استدراج الضيوف للمشاركة في تجربة تكنولوجية مبتكرة، حيث يتم إيهامهم بأنهم سيخوضون تجربة جديدة تتعلق بالتكنولوجيا والابتكارات الحديثة خلال هذه التجربة، يتعرض الضيوف لمواقف مفاجئة ومثيرة تزيد من حدة التوتر والإثارة، مما يُضفي جوًا من الكوميديا والتشويق على الحلقات.

ردود أفعال الضيوف والجمهور

تفاوتت ردود أفعال الضيوف بين الدهشة والضحك والانفعال، حيث عبّر بعضهم عن غضبهم من المقلب، بينما تقبل آخرون الأمر بروح رياضية. على سبيل المثال، في حلقة الفنان أحمد العوضي، أبدى انفعاله قائلاً بنبرة غاضبة: "تطير فيها رقاب وهتقلب جد"، معبّرًا عن توتره خلال المقلب.

من جهة أخرى، لاقى البرنامج تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور، حيث تصدرت حلقاته محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن إعجابهم بفكرة البرنامج وضيوفه المتنوعين.

مواعيد عرض البرنامج وتردد القناة

يُعرض برنامج "رامز إيلون مصر" يوميًا عقب أذان المغرب مباشرة على قناة MBC مصر. لمتابعة البرنامج، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كما يمكن مشاهدة الحلقات عبر منصة "شاهد" الإلكترونية بعد عرضها على التلفزيون.

نبذة عن أعمال رامز جلال السابقة

يُذكر أن آخر أعمال رامز جلال السينمائية كان فيلم "أخي فوق الشجرة"، الذي عُرض في مطلع العام الجاري، شارك في بطولة الفيلم كل من تارا عماد، نسرين طافش، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ويزو، ومحمد ثروت، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الشاب الانطوائي علاء، الذي يعيش حياة صحية منظمة، لكن دخول توأمه بهاء، الذي لم يكن يعلم بوجوده، يقلب حياته رأسًا على عقب. يجسد رامز خلال أحداث الفيلم الشخصيتين، حيث يعاني "بهاء" من السمنة ويمر بأحداث مختلفة، كما تنشأ قصة حب بين شخصية "علاء" ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم.

بهذا يستمر رامز جلال في تقديم أعمال تجمع بين الكوميديا والإثارة، سواء في برامجه التلفزيونية أو أعماله السينمائية، محققًا نجاحًا وجماهيرية واسعة في الوطن العربي.

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