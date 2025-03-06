ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة الخامسة .. طه الحلانجي يخطط لمساعدة سماح على السفر

تصاعدت وتيرة الأحداث في مسلسل الحلانجي، حيث شهد الجمهور تطورات مشوّقة في الحلقة الخامسة، حيث استمر طه الحلانجي محمد رجب في تنفيذ مخططاته الاحتيالية، فيما واجه أبطال العمل تحديات جديدة زادت من حدة الصراع الدرامي.

ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة الخامسة

ويرصد موقع الموجز، في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة الخامسة، بدأت تلك الحلقة بكشف إحدى عمليات النصب التي خطط لها طه الحلانجي، كما قام محمد لطفي بعرض صفقة جديدة عليه، تتمثل في سرقة مجموعة من الأوراق المهمة من رجال الأعمال نظير حصوله على 10 مليون جنيهاً، وهذا دفع الحلانجي للتخطيط بدقة لتنفيذ تلك العملية.

مسلسل الحلانجي

في ظل انشغال طه الحلانجي، بعمليته الجديدة، لم يغفل عن اهتمامه بحبيبته سماح التي تلعب شخصيتها الفنانة أيتن عامر، حيث قام بحجز تذكرة سفر لها لفرنسا لكي تتلقى العلاج اللازم لها .





في إطار خطته لسرقة الوثائق المهمة، قرر محمد رجب التقدم لوظيفة في الفندق الذي يمتلكه رجل الأعمال محمود قابيل، ليكون قريبًا من هدفه، في محاولة منه لكي يخترق المكان والوصول للأوراق المطلوبة.



على الجانب الآخر، شهدت الحلقة مشادة قوية بين إنشراح، التي تلعب دورها الفنانة ميمي جمال، ومطاوع، ابن عم سماح، وذلك بعد تقديمه محضرًا ضد إحدى سيدات الحارة، بسبب تأخرها في سداد أقساط الأجهزة الكهربائية التي اشترتها لتجهيز ابنتها للزواج، وهذا أدى إلى خلاف حاد بينهما.

مسلسل الحلانجي



مواعيد عرض مسلسل الحلانجي

يعرض مسلسل الحلانجي على عدة قنوات وهي روتانا دراما في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يعرض على قناة الظفرة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يتم عرضه على شاشة قنوات النهار في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعرض أيضاً على قناة LBC في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، فيما يذاع على قناة ART حكايات في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وعلى قناة ART حكايات2 في تمام الساعة السادسة مساءً.

أبطال مسلسل الحلانجي



مسلسل الحلانجي بطولة محمد رجب، دانا حلبي، أيتن عامر، عبير صبري، أحمد وفيق، عمرو رجب، محمود قابيل، محمد لطفي، هالة فاخر، طارق صبري، ميمي جمال، إبراهيم السمان، سامي مغاوري وغيرهم، وهو من تأليف محمود حمدان ومن إخراج معتز حسام.

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