مسلسل الحلانجي الحلقة الرابعة.. طه الحلانجي يواصل عمليات النصب ويستهدف سيدة أعمال جديدة

حملت الحلقة الرابعة من مسلسل الحلانجي الكثير من الأحداث الشيقة، منها مواصلة "طه الحلانجي" محمد رجب تنفيذ خططه الاحتيالية، فقد كان هدفه تلك المرة سيدة الأعمال "نسمة" عبير منير، التي استهدفها في عملية نصب جديدة.

ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة الرابعة

ويرصد موقع الموجز ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة الرابعة، دارت أحداث تلك الحلقة حول دخول عبير صبري في أزمة مع السيدة التي خانتها مع زوجها، وحاولت التوسل لها لكي لا تكشف هذا الأمر، لكن الموقف خرج عن السيطرة وتحول لمشادة عنيفة بينهما.

مسلسل الحلانجي

كما نجح مهندس التكنولوجيا إبراهيم الثمان في اختراق هاتف نسمة، وزار طه سماح آيتن عامر في معرض السيارات الذي تعمل به، وذهبا معًا لطبيبها المعالج، حيث بدأ في ترتيب سفرها للخارج لتلقي العلاج نظير دفعها ثلاثة ملايين جنيهاً.

كما شهدت الحلقة لقاءً عاطفيًا بين شقيق طه الأكبر أحمد وفيق ونجله الصغير، الذي يسأله عن والدته، فصارحه والده بأنها رحلت عن الحياة، وزادت الأحداث توترًا عندما كشف طه عملية اتجار بالمخدرات، وتمكن من سرقة الكمية كاملة من إحدى السيدات المتورطات، وهذا وضعه في مأزق جديد، واختتمت الحلقة بمواجهة حادة بين طه الحلانجي ومحمد لطفي.

مسلسل الحلانجي

مواعيد عرض مسلسل الحلانجي

يعرض مسلسل الحلانجي على عدة قنوات وهي روتانا دراما في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يعرض على قناة الظفرة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يتم عرضه على شاشة قنوات النهار في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعرض أيضاً على قناة LBC في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، فيما يذاع على قناة ART حكايات في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وعلى قناة ART حكايات2 في تمام الساعة السادسة مساءً.

أبطال مسلسل الحلانجي

مسلسل الحلانجي بطولة محمد رجب، دانا حلبي، أيتن عامر، عبير صبري، أحمد وفيق، عمرو رجب، محمود قابيل، محمد لطفي، هالة فاخر، طارق صبري، ميمي جمال، إبراهيم السمان، سامي مغاوري وغيرهم، وهو من تأليف محمود حمدان ومن إخراج معتز حسام.

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