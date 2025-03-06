ملخص أحداث مسلسل إخواتي.. الحلقة الخامسة زواج اضطراري ينتهي بمأساة

تصاعدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل إخواتي، في الساعات الماضية على شاشة dmc، والعمل مكون من 15 حلقة، حيث تصاعدت الأحداث بعد زواج روبي من محمد ممدوح لحل أزمة شقيقتها جيهان الشماشرجي بعد وفاة أحمد حاتم ضمن أحداث العمل

يرصد الموجز، ملخص أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل إخواتي خلال السطور التالية.

مسلسل إخواتي

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل إخواتي

في الحلقة الخامسة من مسلسل إخواتي، تتزوج روبي من محمد ممدوح بهدف مساعدة شقيقتها نجلاء في استخراج تصريح دفن زوجها المقتول ولكن سرعان ما تشتعل الخلافات بينهما، مما يؤدي إلى الطلاق ومع تدخل أزواج شقيقات روبي، تنجح محاولات الصلح، فيعودان للزواج مرة أخرى ولكن الصدمة الكبرى تأتي عندما يتوفى محمد ممدوح فجأة، مما يضع العائلة في مأزق جديد.

لمواجهة الموقف الصعب، تلجأ العائلة إلى حل غير قانوني ضمن أحداث مسلسل إخواتي، حيث يقومون بتزوير توقيع محمد ممدوح من أجل استخراج تصريح دفن زوج نجلاء.

وبعد نجاحهم في ذلك، تتصل نجلاء بأهل زوجها المتوفي، أحمد حاتم، لإبلاغهم بالأمر.

في سياق آخر، تواجه كندة علوش صدمة قاسية عندما تخبرها الطبيبة أنها لن تتمكن من الإنجاب أبدًا، ما يضعها في حالة نفسية صعبة.

أما نيللي كريم، فتجد نفسها أمام اختبار أخلاقي عندما يُعرض على زوجها عرض مغرٍ من شيرين رضا لسرقة رسالة ثمينة من إحدى الأثريات مقابل مبلغ مالي كبير، لكنه يرفض. في الوقت ذاته، تنشغل نيللي كريم بالبحث عن عمليات التجميل وتسأل عن تكاليفها.

تزداد التوترات في اللحظات الأخيرة من الحلقة عندما تطلب والدة أحمد حاتم رؤية جثمان ابنها، لكن العائلة ترفض ذلك.

ومع إصرارها، تتمكن من الدخول لترى جثته، مما يضع الأخوات الأربع في موقف معقد ولمحاولة منع شقيق المتوفي من رؤية الجثمان، يتفقن مع شخص ليتظاهر بأنه شيخ ويتولى الأمر، مما يزيد الأمور تعقيدًا.



قائمة أبطال مسلسل إخواتي

يشارك في بطولة مسلسل إخواتي، نخبة من نجوم الدراما، من بينهم نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، كندة علوش، أحمد حاتم، ثراء جبيل، عفاف رشاد، علي صبحي، نبيل عيسي، ومحمد ممدوح، المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر.

مسلسل إخواتي

مواعيد عرض مسلسل إخواتي

يعرض مسلسل إخواتي على شاشة dmc الفضائية، في الساعة السابعة مساءً والسعادة الساعة الواحدة والنصف مساءً، وفي الساعة التاسعة صباحا.

قصة مسلسل إخواتي

تدور قصة مسلسل إخواتي حول نجلاء، سهى، ناهد، وأحلام، أربع شقيقات يواجهن العديد من التحديات في حياتهن، لكن الحدث المفصلي الذي يغير مجرى الأمور هو وقوع جريمة قتل غامضة.

تجد نجلاء نفسها متهمة بجريمة لم ترتكبها، مما يدفع الأخوات إلى الاتحاد من أجل كشف الحقيقة وإثبات براءتها، وسط صراعات أسرية وتطورات مثيرة تزيد من حدة التشويق.

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