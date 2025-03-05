مسلسل إخواتي الحلقة الرابعة.. تصاعد الأحداث وبداية أزمة جديدة

يواصل مسلسل إخواتي، تصدّر قوائم البحث الإلكتروني في مصر والدول العربية، مع استمرار نجاحه الجماهيري خلال موسم رمضان 2025. فبفضل مزيجه المميز من الدراما الاجتماعية المشوّقة وأداء أبطاله البارز، أصبح العمل حديث المشاهدين، خاصة مع تصاعد الأحداث في الحلقة الرابعة.

يرصد الموجز، في السطور التالية تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل إخواتي وموعد عرض الحلقات الجديدة.

تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل اخواتي

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل إخواتي، لحظات مؤثرة ومفاجآت درامية زادت من تعقيد الأوضاع، حيث انتهت الحلقة بمشهد بكاء أحلام (روبي) وانهيارها أثناء ذهابها إلى منزل شقيقتها سها (نيللي كريم) بعد الصدمة التي تلقتها بوفاة زوجها عابدين (محمد ممدوح - تايسون) بعد ساعات فقط من زواجهما.

لم تكن هذه الزيجة سوى حل مؤقت لإنهاء أزمة العائلة، إذ تمّت بهدف استخراج تصريح دفن لـ"ربيع" (أحمد حاتم)، ولكن سرعان ما وجدت الشقيقات الأربع أنفسهن في مأزق جديد أكثر تعقيدًا، ليزداد التوتر وتتشابك مصائر الشخصيات في انتظار ما ستكشفه الحلقات القادمة، الأحداث تزداد إثارة، فكيف ستتعامل الأخوات مع هذه الأزمة الجديدة؟

موعد إعادة عرض مسلسل "إخواتي" الحلقة الرابعة

يُعرض مسلسل اخواتي عبر عدة قنوات فضائية ومنصات إلكترونية، مما يمنح المشاهدين فرصة متابعة تطورات القصة في الأوقات التالية:

قناة DMC

العرض الأول: الساعة 7:15 مساءً

الإعادة الأولى: الساعة 1:30 صباحًا

الإعادة الثانية: الساعة 9:15 صباحًا



قناة DMC دراما

العرض الأول: الساعة 10:30 مساءً

الإعادة الأولى: الساعة 6:15 صباحًا

الإعادة الثانية: الساعة 12:45 مساءً



منصة Watch It

تتوفر الحلقة بعد العرض التلفزيوني، ليتمكن المشتركون من مشاهدتها في أي وقت.

مسلسل اخواتي

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "إخواتي"

تتجه الأحداث نحو مزيد من التوتر والصراعات العائلية، مع قرارات مصيرية يتخذها أبطال القصة.

تواجه أحلام تبعات زواجها المفاجئ من عابدين، حيث تشعر بالضغط النفسي بعدما أقدمت على هذه الخطوة تحت الإكراه لإنقاذ العائلة.

تحاول ناهد الحفاظ على استقرار المنزل وسط التوترات المتصاعدة.

تصر سهى على إجراء عملية التجميل رغم رفض زوجها، مما يزيد من الخلافات بينهما.

أما نجلاء، فتمر بأزمة نفسية حادة بعد اكتشافها خيانة زوجها الراحل وزواجه السري، ما يدفعها إلى اتخاذ قرارات غير متوقعة قد تغيّر مجرى حياتها.

أبطال مسلسل "إخواتي"

المسلسل يضم كوكبة من النجوم، على رأسهم:

روبي

كندة علوش

نيللي كريم

جيهان الشماشرجي

محمد ممدوح

تفاصيل مسلسل إخواتي

حبكة درامية مليئة بالمشاعر والصراعات، حيث يجسد المسلسل قضايا أسرية معقدة بين أربع شقيقات يواجهن تحديات قاسية بعد وفاة والدهن المفاجئة، مما يدفعهن إلى الصراع بين الحب، الخيانة، المسؤولية، والمستقبل.

مع كل حلقة، تتعقد الأحداث وتزداد حدة التوترات بين الشخصيات، ما يجعل الجمهور في ترقّب دائم لما ستؤول إليه حياة الشقيقات الأربع في الحلقات القادمة.

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