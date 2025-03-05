موعد إعادة مسلسل عقبال عندكوا الحلقة 4 والقنوات الناقلة

مسلسل عقبال عندكوا ..يشهد موسم رمضان 2025 منافسة قوية بين مجموعة متنوعة من المسلسلات التي تجمع بين الكوميديا، الدراما الاجتماعية، والأعمال التاريخية، ومن بين الأعمال التي لفتت الأنظار، يبرز مسلسل عقبال عندكوا، الذي يقدم تجربة فريدة تجمع بين الكوميديا والدراما بأسلوب ساخر ممتع.

يُعرض مسلسل عقبال عندكوا عبر عدد من القنوات الفضائية والمنصات الرقمية، من بينها قناة ON دراما، ما يمنح المشاهدين خيارات متعددة لمتابعته. في هذا التقرير،يستعرض الموجز مواعيد إعادة الحلقة الرابعة من هذا العمل الكوميدي المميز.

مواعيد عرض مسلسل "عقبال عندكوا" والقنوات الناقلة

يُعرض مسلسل عقبال عندكوا، على مجموعة من القنوات المصرية والعربية، إلى جانب توفره على منصة Watch It الرقمية، مما يتيح مرونة في المشاهدة وفقًا للجدول اليومي للجمهور.

جدول مواعيد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل "عقبال عندكوا"

قناة CBC

العرض الأول: الساعة 8:30 مساءً

الإعادة: الساعة 11:00 صباحًا، والساعة 1:30 صباحًا

قناة ON

العرض الأول: الساعة 12:15 صباحًا

الإعادة: الساعة 8:00 صباحًا

ابطال مسلسل عقبال عندكوا



قناة ON دراما

العرض الأول: الساعة 6:00 مساءً

الإعادة: الساعة 4:30 صباحًا

القنوات الناقلة لعرض مسلسل عقبال عندكوا

قناة CBC

قناة ON

قناة ON دراما

منصة Watch It (عرض رقمي)

قصة مسلسل عقبال عندكوا

تدور أحداث مسلسل عقبال عندكوا، حول قصة رومانسية كوميدية تجمع بين فادي وسُها، وهما زوجان يستعدان للزواج، لكنهما يواجهان سلسلة من المواقف والتحديات المضحكة التي تجعلهما يعيدان التفكير في مستقبلهما. تتصاعد الأحداث عندما يسمعان عن سبع حالات زواج انتهت بالطلاق، مما يثير لديهما الشكوك حول قرار الزواج نفسه. تتناول القصة هذه المعضلة في إطار كوميدي ساخر يعكس الواقع الاجتماعي والمخاوف التي تراود الأزواج في فترة الاستعداد للزفاف.

أبطال وصناع مسلسل عقبال عندكوا

يشارك في بطولة العمل إلى جانب إيمي سمير غانم وحسن الرداد كل من:محمد ثروت،إنعام سالوسة،عارفة عبد الرسول،علاء مرسي،حجاج عبد العظيم.

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل، وإنتاج أحمد السبكي. كما يُعيد العمل الثنائي إيمي وحسن إلى الشاشة بعد غياب 7 سنوات منذ آخر أعمالهما المشتركة في مسلسل "عزمي وأشجان".

استمتعوا بجرعة من الكوميديا والدراما في مسلسل "عقبال عندكوا"، ولا تفوّتوا الحلقات القادمة لمزيد من الأحداث الطريفة والمفاجآت.

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