محكمة مستأنف الاقتصادية تصدر حكمها في استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه

تترقب الأوساط القانونية، اليوم الأربعاء، قرار محكمة مستأنف الاقتصادية في الاستئناف الذي تقدم به التيك توكر كروان مشاكل على الحكم الصادر بحبسه لمدة أربعة أشهر، وذلك على خلفية اتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد. ويرصد الموجز كافة التفاصيل في السطور التالية.

تفاصيل القضية

تعود الواقعة إلى تلقي قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا رسميًا من الإعلامية ريهام سعيد، تتهم فيه كروان مشاكل بسبّها وقذفها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبناءً على البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية على الفور، حيث تم تحديد موقع كروان مشاكل، وإلقاء القبض عليه، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق.

خلفية قضية كروان مشاكل

الإعلامية ريهام سعيد كانت قد تقدمت ببلاغين إلى النائب العام ضد كروان مشاكل؛ الأول يتهمه فيه بالسب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، بينما يتضمن الثاني اتهامات بهدم القيم المجتمعية، والسعي إلى تفكيك الروابط الأسرية من خلال المحتوى الذي يقدمه.

ووفقًا لنص البلاغ، فإن كروان مشاكل أساء إلى ريهام سعيد بألفاظ غير لائقة وتنمر عليها، مشبهًا إياها بأحد الحيوانات، وهو ما اعتُبر انتهاكًا صارخًا للقيم الأخلاقية والمجتمعية. كما اتُهم باستخدام حساباته لنشر محتوى يستهدف الأسرة المصرية ويهدد ترابطها الاجتماعي.

حبس كروان مشاكل

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد أقامت ضد المعروف إعلاميا بـ كروان مشاكل، دعوى اتهمته فيها بالتشهير عبر وسائل التواصل الإجتماعي، أو من خلال التصريحات العامة، ما اضطرها إلى إقامة دعوى قضائية ضده.

وأقامت الإعلامية ريهام سعيد دعوى قضائية ضد مروان مشاكل في سبتمبر الماضي، حيث اتهمته في بلاغ رسمي بالسب والقذف، بألفاظ وعبارات مسيئة يعاقب عليها القانون، وذلك من خلال الظهور في فيديوهات تم بثها ونشرها على حسابه الشخصي عبر "تيك توك".

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