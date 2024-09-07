بعد حبسه لمدة سنة.. فضائح كروان مشاكل من إنجي حمادة لـ هدير عبد الرازق

كروان مشاكل.. تصدر اسم التيك توكر كروان مشاكل محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت 7 سبتمبر 2024، وذلك بعد الحكم بحبسه لمدة عام.

وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية منذ قليل، بتأييد حبس كروان مشاكل سنة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وتغريمه 100 ألف جنيهًا، وإعفاء إنجي حمادة من العقوبة، والاكتفاء بتغريمها 100 ألف جنيهًا، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

فضائح كروان مشاكل

ويرصد “الموجز” خلال السطور التالية فضائح كروان مشاكل من إنجي حمادة لـ هدير عبد الرازق.

فضائح كروان مشاكل وإنجي حمادة

فضائح كروان مشاكل وإنجي حمادة

وتعود بداية فضيحة كروان مشاكل وإنجي حمادة إلى ظهورهما سويا في مقطع فيديو داخل المطبخ بملابس خليعة وقاموا بحركات وايحاءات خادشة للحياء وتدعو إلى الفسق والفجور، مما آثار جدل رواد التواصل الاجتماعي عن مقطع الفيديو، وعلي الفور ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سماح مصطفى الشهيرة بـ أنجي حمادة، والتي ظهرت في مقاطع فيديو تحرض على الفسق والفجور، وتدعو إلى الرذيلة.

وكانت المتهمة إنجي حمادة شريكة كروان مشاكل قد أقرت خلال تحقيقات النيابة العامة معها، في القضية رقم 17401 سنة 2023 جنح التجمع الأول، بأنها نشرت مقطع الفيديو الفاضح مع كروان مشاكل في المطبخ بعد أن أعجبها.

وأقرت إنجي حمادة، بمزاولتها لنشاطها الإجرامي بهدف زيادة عدد المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما اعترفت بشراء أوقات إعلانية على بعض القنوات الفضائية لزيادة شهرتها وإخفاء نشاطها والقضايا السابقة المرتبطة.

البلوجر هدير عبد الرازق

علاقة كروان مشاكل بـ هدير عبد الرازق

وفيما يتعلق بعلاقة كروان مشاكل بـ البلوجر هدير عبد الرازق، فقد ظهرا مؤخرًا في فيديو سويًا، وقال فيه: "انتظرونا علي التليفزيون في بث مباشر".

كما خرج كروان مشاكل مدافعًا عن البلوجر هدير عبد الرازق بعد تسريب فيديو غير أخلاقي لها، وحذر في فيديو له من نشر الفيديو غير الأخلاقي الخاص بـ هدير عبد الرازق مرة أخري، وأشعلت تصريحاته مواقع التواصل الاجتماعي وتحولوا لمهاجمته.

يذكر أن البلوجر هدير عبدالرازق قد أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "تيك توك وفيس بوك وانستجرام"، في شهر مايو الماضي، من خلال قيامها بنشر عدد كبير من الفيديوهات تتضمن عبارات وتلميحات مخلة تحرض فيها على الفسق والفجور، وعلي الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها داخل شقتها بأحد الكمبوندات في القاهرة وتم التحفظ على هاتفها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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