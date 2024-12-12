عودة ريهام سعيد إلى شاشة النهار ببرنامج "صبايا الخير" بشكل جديد

أعلنت شبكة تليفزيون النهار مساء الخميس، عودة الإعلامية ريهام سعيد إلى شاشتها من جديد، ببرنامجها الشهير "صبايا الخير"، وذلك اعتباراً من يناير المقبل.

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الكحكي يؤكد دعم عودة ريهام سعيد

أعرب رئيس مجلس إدارة النهار الإعلامي علاء الكحكي عن سعادته بعودة الإعلامية ريهام سعيد، مؤكداً ثقته في أنها ستشكل إضافة قوية للقناة، خاصة بعد تجربتها الناجحة الممتدة لعشر سنوات على شاشتها

وأضاف الكحكي في بيان له: "النهار هي الشاشة التي تشعر فيها ريهام بالاستقرار والاطمئنان، ونحن جميعاً على ثقة بأنها قادرة على تقديم محتوى مميز يليق بالمشاهد وباسم النهار".

ريهام سعيد النهار بيتي الإعلامي الحقيقي

ومن جانبها، أكدت ريهام سعيد أن شبكة تليفزيون النهار هي البيت الإعلامي الذي شهد أبرز وأهم مراحل مشوارها الإعلامي، مشيرة إلى رغبتها في تقديم نسخة متطورة من برنامج "صبايا الخير" من حيث الشكل والمضمون.

وأوضحت: "سنحرص على تطوير البرنامج ليكون على مستوى جديد يلبي تطلعات المجتمع واحتياجات المشاهد، ويعكس دور الإعلام الإنساني المهم".

هاني البرامج الاجتماعية تحتاج نقلة نوعية

قال محمد هاني، رئيس شبكة تليفزيون النهار، إن البرامج الاجتماعية ذات الطابع الإنساني تعد شديدة الأهمية في الوقت الحالي، مضيفًا أن هذه البرامج تحتاج إلى نقلة نوعية في أسلوب العرض والتناول وأعرب هاني عن أمله في أن تسهم برامج النهار في تحقيق تلك النقلة النوعية، بما يضمن تقديم محتوى يلبي تطلعات الجمهور ويواكب المتغيرات الاجتماعية.

ريهام سعيد والبرامج الاجتماعية

تعد ريهام سعيد واحدة من أبرز الإعلاميات اللواتي قدمن برامج اجتماعية تهتم بالقضايا الإنسانية، وقد تركت بصمة واضحة في هذا المجال من خلال برنامج "صبايا الخير"، الذي استعرض موضوعات إنسانية واجتماعية مهمة وعودتها إلى البرنامج تؤكد حرصها على مواصلة الدور الإعلامي الذي ترك أثراً كبيراً في المجتمع.

تأتي هذه الخطوة لتؤكد استمرار ريهام سعيد في تقديم ما يتماشى مع تطلعات الجمهور، مع التركيز على القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تهم المشاهدين، وهو ما يعكس حرص شبكة النهار على تلبية احتياجات الجمهور والارتقاء بالمحتوى الإعلامي الذي تقدمه.

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