كتر فلوس.. سمسم شهاب يطرح أجدد أغنياته على منصات الموسيقي

طرح المطرب سمسم شهاب أحدث أعماله الغنائيه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب" بعنوان "كتر الفلوس"، ومن المقرر أن تنال إعجاب الجمهور.

أغنية كتر فلوس

ويرصد موقع الموجز تفاصيل أغنية كتر الفلوس وهي من كلمات "محمد النجار"، ألحان "إسلام السقا"، توزيع "نوار البحيري"، هندسة صوتية "محمد جودة"، مونتاج "محمد علاء"، المستشارة الإعلامية "هاجر حسام الدين"،إشراف عام وإدارة أعمال "أحمد سمسم شهاب"،إخراج "سمسم شهاب" في أول تجربه إخراجيه له.

سمسم شهاب

آخر ظهور للفنان سمسم شهاب

وقد كان شهاب قد شارك منذ أيام في إحتفالية العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، قدم فيه صحبة نخبه من نجوم الغناء والفن أوبريت بعنوان "قد المستحيل"، من كلمات الشاعر "عبد الله حسن"، موسيقى وألحان الموسيقار "شريف حمدان".

سمسم شهاب

سمسم شهاب

آخر أغنيات سمسم شهاب





وطرح سمسم شهاب مؤخرا أغنية شايل الوجع" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، شايل الوجع كلمات محمد لقلق، ألحان عمرو جمال، وتوزيع طه الحكيم.



جدير بالذكر أن آخر أعمال سمسم شهاب أغنية "كله يعمل شير" كلمات وألحان خالد سلطان، وتوزيع بلوكة.

سمسم شهاب: كان حلمي أكون طبيب

قال المطرب الشعبي سمسم شهاب، إن حلم حياته كان أن يصبح طبيبًا، ولكنه فشل في ذلك بسبب مجموعه في الثانوية العامة رغم تفوقه الدراسي.

وأضاف شهاب خلال حوارها ببرنامج «شاي بالياسمين»، عبر قناة «النهار»، أنه غير راض عن عمله في الملاهي الليلية (الكباريهات)، ولكنه اضطر لذلك من أجل كسب قوت يومه.

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