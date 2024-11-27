أغنية أنا تجمع بين ويجز وفيفي عبده في تعاون فني غير مسبوق

فاجأ الفنان ويجز جمهوره بإطلاق أغنيته الجديدة "أنا" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، الأغنية تجمع لأول مرة بينه وبين النجمة فيفي عبده، التي تصدرت غلاف العمل.

ويبرز التعاون بين ويجز وفيفي عبده في الأغنية من خلال كلمات كتبها ويجز نفسه، بينما قام مصطفى مصطفى بالإنتاج والتسجيل.

هذا التعاون يأتي ليكون مفاجأة للجمهور، نظرًا للسمعة الكبيرة التي يتمتع بها كل من ويجز وفيفي عبده في مجاليهما.

يرصد الموجز تفاصيل العمل بين ويجز وفيفي عبده

فيفي عبده وويجز

فيفي عبده تروج للأغنية عبر منصات التواصل الاجتماعي



قبل إطلاق الأغنية، قامت فيفي عبده بالترويج لها بطريقة مبتكرة عبر حسابها على تيك توك، حيث نشرت مقطع فيديو تكشف فيه عن التعاون مع ويجز.

وأرفقت الفيديو بتعليق أكدت فيه أنها بصدد طرح أغنية جديدة مع ويجز تحمل اسم "أنا" قريبًا.

وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات سابقة لها، حيث عبرت عن حبها لأغاني ويجز، وقالت إنها تستمتع دائمًا بموسيقى الراب التي يقدمها.

وأضافت أن تعاونها مع ويجز سيكون مفاجأة للجميع ويعتبر خطوة جديدة في مشوارها الفني.

فيفي عبده

ويجز وأحدث إصداراته "أصلي عربي"



ويجز لم يتوقف عند التعاون مع فيفي عبده، بل يواصل نجاحاته المتتالية، حيث طرح مؤخرًا أغنيته "أصلي عربي"، التي أُطلقت الشهر الماضي في إطار حملة دعائية لشركة عقارات.

لاقت الأغنية ردود فعل إيجابية وحصدت مشاهدات ضخمة تجاوزت 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب.

هذا النجاح يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققها ويجز في الساحة الفنية، ويعكس قدرته على جذب الأنظار من خلال أعماله المختلفة.

ويجز يلهب جمهور مهرجان العلمين الجديدة



وفي السياق ذاته، شارك ويجز في مهرجان العلمين الجديدة، حيث أحيى حفلاً جماهيريًا كبيرًا في ختام فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، على مسرح "يو أرينا".

قدم ويجز في هذا الحفل مجموعة من أبرز أغانيه التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، مثل "دورك جاي"، و"البخت"، و"كيفي كده".

وأثبت الحفل مرة أخرى مدى شعبية ويجز وجاذبيته لجمهور الشباب، الذي يحرص دائمًا على حضور فعالياته وحفلاته.

ويجز

فيفي عبده في "العتاولة 2" مع أحمد السقا

من جانب آخر، تواصل فيفي عبده تصوير مشاهدها في مسلسل "العتاولة 2"، الذي تشارك فيه مع النجم أحمد السقا، في عمل اجتماعي شعبي.

يعكس المسلسل التغيرات التي تطرأ على حياة الشخصيات الرئيسية في إطار درامي يتناول قضايا اجتماعية. فيفي عبده تقدم في العمل شخصية "الحاجة شديدة"، وهي سيدة أعمال غنية وطيبة تتمتع بحضور قوي وتُعد من الشخصيات المحورية في المسلسل.

تعمل فيفي عبده إلى جانب كل من أحمد السقا وطارق لطفي، وتعتبر شخصية "شديدة" صديقة مقربة لهما، ويستشيرانها في العديد من القضايا المهمة.

فيفي عبده

تفاصيل المسلسل "العتاولة 2"

الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" يضم مجموعة من النجوم المميزين في الدراما المصرية، مثل طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مصطفى أبو سريع، نسرين أمين، ونهى عابدين، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، المسلسل يتكون من 30 حلقة ومن إنتاج شركة Cedars Art Production.

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