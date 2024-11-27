رامي صبري ينهي خلافه مع ويجز .. أخويا الصغير وأنا مسامحه

حرص النجم رامي صبري على إنهاء خلافه مع مطرب الراب ويجز، وذلك بعد تدخل الشاعر تامر حسين، الذي عاتب الأخير على تصريحه، لافتاً أنه لم يكن موفق عندما وصفه بأن ترتيبه رقم 15 بين المطربين .

منشور تامر حسين

تفاصيل جلسة الصلح بين ويجز ورامي صبري

ويرصد موقع “ الموجز ”، أبرز التفاصيل، حيث كتب رامي صبري منشورا رد خلاله على الشاعر تامر حسين، قائلا"حبيبي تامر حسين الشاعر الكبير العظيم شكراً على كلامك الجميل اللي زيك، ويجز أخويا الصغير وأنا مسامحه وحصل خير".

منشور رامي صبري

رسالة تامر حسين لرامي صبري

وجاءت رسالة رامي صبري، بعد دقائق قليلة من منشور تامر حسين، الذي كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التوصل الاجتماعي فيس بوك، حيث أشاد فيه بصوت رامي صبري، قائلاً"شهادتي فيك مجروحة أنت صوت عبقري مش محتاج رأيي وخطواتك ما شاء الله لطريق النجاح بتكبر وتزيد وكل سنة عندك هيت ناجح ومكسر الدنيا ولسة شايف ترتيب أنغامي أنت رقم ٢ في الاستماع بعد الهضبة ألبوم مكانك وفي الصدارة".

وتابع،"تصريح مش موفق مِن ويجز رغم إن شفت له أكتر من لقاء كان راجل مُثقف ومُهذب جايز يكون واخد على خاطره أو فِهم كلامك غلط، إنما الأرقام اللى قالها مش أرقامك ولا الطريقة مُناسبة وأنت الكبير يا روما.. ويجز لو يعرف إنت أول واحد باعتلى أغنية البخت وبتقولى الراجل ده عنده حاجه مختلفة مكنش هيزعل كده دي شهادة حق والله".

أزمة رامي صبري مع ويجز

وكانت الأزمة بين مطرب الراب ويجز والمطرب رامي صبري قد بدأت بعد تصريحات الأخير عنه في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبر فضائية القاهرة والناس، حيث صرح بأنه لا يقدر على فهم وتفسير كلمات ويجز، قائلاً" أنا فعلا مش بفهم كلام ويجز ودا ميمنعش أنه ناجح جدًا".

ومن جانبه رد ويجز على تصريحاته من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهاجمه بسبب حديثه الدائم عن مطربي الراب ،قائلاً "هتكلم على فنان فاكر نفسه عنده صلاحية يطلع يتكلم في أي وقت على أي حد والناس تسمع وتسكت يعني الفنان دا اسمه رامي، رامي دا بقى كل ما يقعد 4 أو 5 شهور يزهق يطلع يتكلم في التلفزيون على بتوع الراب والهيب هوب، أنت بتتكلم أمتى على بتوع البوب اللي أنت منهم، هنتكلم أمتى على فنك ومجالك؟، أنا شايف أن أنت متفهمش في الراب حاجة ولا بتفهم الكلام بتاعه زي ماقولت قبل كدا، ومش هتعرف تعمله، أنا مثلا شايف أن أنا راجل مش بعرف أسوق عجل ولو لقيت حد بيعمل كدا هحترمه أنه عمل حاجة غير اللي انا عملتها اشتغل على نفسه في حاجة أنا مشتغلتش فيها، أنت مبتقدرش الفنانين دول بيحاولوا يوصلوا لمستوى أنت فيه في حين أنهم معديينك أنت مش رقم اتنين يا رامي أنت رقم 19 مثلا، أنت بعيد أوي يعني".

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