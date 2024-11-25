خناقة علي أنغام الراب.. زوجة رامي صبري تفتح النار على ويجز

"مش بفهم كلامك" كانت هذه الجملة التي صرح بها الفنان رامي صبري في لقائه مع الإعلامية أسما ابراهيم عبر برنامج حبر سري بمثابة سكين بارد طعن به مغنى الراب "ويجز" حيث اعتبرها ويجز إهانة كبيرة وتسفيه مما يقدمه مغنيي الراب والهيب هوب ومن هنا كان وجه الخلاف بين رامي صبري وويجز ويستعرض لكم الموجز الأزمة من بدايتها.

خلاف ويجز مع رامي صبري

بدأ الخلاف عندمًا حل الفنان رامي صبري ضيفًا عبر برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما ابراهيم ووجهت له سؤالا عن رأيه في أغاني ويجز ليرد عليها قائلا " أنا مش بفهم الكلام اللي بيقوله ويجز".

واعتبر ويجز حديث رامي صبري عنه بهذا الشكل تقليل من فنه ومنه هو شخصيًا مما أغضب ويجز ولكنه فضل إلتزان الصمت آنذاك.

وتجدد المشهد مرة اخرى وكأنها مسرحية هزلية تعاد للمرة الثانية ولكن مع ظهور بطل جديد للقصة.

رد ويجز على ماقاله رامي صبري مجددًا وذلك عبر خاصية ستوري على حسابه على منصة الصور والفيديوهات" انستجرام"



وقال ويجز "هتكلم على فنان فاكر نفسه عنده صلاحية يطلع يتكلم في أي وقت على أي حد والناس تسمع وتسكت يعني الفنان دا اسمه رامي ..."الفنان دا" ..رامي دا بقى كل ما يقعد 4 أو 5 شهور يزهق يطلع يتكلم في التلفزيون على بتوع الراب والهيب هوب".

وتابع "أنت بتتكلم أمتى على بتوع البوب اللي أنت منهم ..هنتكلم أمتى على فنك ومجالك؟ ".



وواصل " أنا شايف أن أنت متفهمش في الراب حاجة ولا بتفهم الكلام بتاعه زي ماقولت قبل كدا ..ومش هتعرف تعمله".

وأكمل ويجز حديثه قائلا" أنا مثلا شايف أن أنا راجل مش بعرف أسوق عجل ولو لقيت حد بيعمل كدا هحترمه أنه عمل حاجة غير اللي انا عملتها اشتغل على نفسه في حاجة أنا مشتغلتش فيها".





واسترسل ويجز " أنت مبتقدرش الفنانين دول بيحاولوا يوصلوا لمستوى أنت فيه في حين أنهم معديينك أنت مش رقم اتنين يا رامي أنت رقم 19 مثلا"، أنت بعيد أوي يعني".



وشوق ويجز جمهور بإعلانه عن طرح أغنيه جديده يوم 27 نوفمبر الجاري وعلق " مش هقولكم هي أيه .. هنستنى أستاذ رامي يشرحها لو فهم".



زوجة رامي صبري ترد الإساءة بالإساءة

شيرين عادل زوجة رامي صبري

ردت شيرين عادل زوجة الفنان رامي صبري على هجوم ويجز عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انتسجرام مدونة " محتاج تذاكر كويس وتعرف انت بتتكلم عن مين قبل ما تتكلم لأنك واضح انك عندك شغل تاني غير المزيكا".

وتابعت" انت لو جوه الشغلانة كنت مش هتقول ولا كلمة من الكلام دا ، عشان الناس متضخكش عليك، لأنك اتكلمت عن فنان بجد، مش جاي يهزر".



واختتمت شيرين عادل حديثها قائلة " وأخيرًا لما تحب تعمل دعاية لأغنيتك الجديدة أبعد عن اسم رامي صبري ، أنا عارفة أن اسمه ممكن يخلي الأغنية ترند بس حاول الأغنية بتاعتك الجديدة تعتمد فيها على نفسك.

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