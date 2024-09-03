سرقة وجنون.. أشهر خلافات رامي صبري مع الفنانين

تصدر المطرب رامي صبري، تريند محرك البحث جوجل، بعدما وجه رسالة طريفة للفنانة شيرين عبد الوهاب، على المنشور الذي كتبته له عبر حسابها الرسمي على التغريدات القصيرة "إكس"، والتي استعادت من خلاله ذكرياتهما الجميلة التي تمت بينهما في معهد الموسيقى العربية، حيث كتبت في تغريداتها له:"أنت اللي حبيبي أخويا، من أيام لما كنت بتشيلني وتحطني على الديسك عشان أغني لك في المعهد معهد الموسيقى العربية".

ورد رامي صبري على رسالة الفنانة شيرين عبد الوهاب بتعليق ساخر، قال فيه:"أنا كدة طلقت يا فنانة"، وهذا أثار تفاعلاً كبيراً بين الجمهور، ويأتي ذلك بعدما أعاد نشر تغريدة لها كتبت فيها كلمات أغنيتها الجديدة "عسل حياتي" التي طرحتها مؤخراً، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نابلسي ميكس وماستر خالد سند.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز الأزمات التي تعرض لها في حياته بمناسبة تصدره للتريند.

رامي صبري

أزمة رامي صبري وعمرو دياب

تعرض المطرب رامي صبري لأزمات عديدة طوال مشواره الفني، فمع ظهوره على الساحة الفنية شبهه الكثيرين بالهضبة عمرو دياب بسبب تشابهه معه في نبرة صوته أو في تقليد حركاته، وشبهه البعض بأنه يقلده ويسير على خطاه، مما دفع العديد من الجمهور لمهاجمته، وتمكن من تخطي تلك الأزمة، فقد كانت مسيرته مليئة بالمتاعب لكنه نجح في تخطيها والوصول للنجومية .

حكاية رامي صبري وأحمد الفيشاوي

كما كشف الفنان أحمد الفيشاوي أن رامي صبري يتشابه مع عمرو دياب أحد زملائه حيث قال عنه في أحد البرامج بأنه مهووس بتقليد عمرو دياب، فرد عليه وقتها ووصفه بـ "المجنون"، مؤكدًا على أنهما ليسا صديقين، ووصفه بأنه يشبه شباب المعادي في تلك الفترة "لاسع شوية".

رامي صبري

خناقة رامي صبري وعزيز الشافعي

وكان الفنان رامي صبري، قد تسبب في حدوث أزمة عنيفة، بعدما اتهم الملحن عزيز الشافعي، بسرقة أغنية "شكرًا" منه، وإعطاءها للفنان عمرو دياب ليضمها في ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ"، ليعود لتكرار نفس الأمر الذى فعله من قبل في أغنية "زي مانتي"التي لحنها وكتبها عزيز الشافعي، وطرحها "دياب" ضمن ألبوم "سهران"، فكتب وقتها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، :" ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي ياخد أغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي بتاعي، وهي أغنية شكرا كده للي سبنا، وأغنيه زي مانتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى" .

ووقتها رد عليه الشاعر تامر حسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، وكتب:" أولاً ليه بنجيب وبنقحم دايماً اسم (عمرو دياب) فى جُملة مفيدة؟ إيه الغرض، ثانياً توقيت البوست لما الأغنية انتشرت وكسرت الدنيا، بالتفاعل وإقبال الناس عليها والإشادة بيها يعنى ليه الكلام ده، مكنش فى أول يوم مثلاً؟ ده لو فعلاً الكلام على حق، ثالثاً اللى اتعلمته ومن أدبيات المهنة، ولازم الناس كلها تفهمه فكرة الذوقيات، يعنى إيه؟ يعنى نبارك لبعض نهني بعض مش نتهم الناس في عز نجاحهم بالباطل، لما أي مُطرب في الدنيا بتعجبه أغنية المؤلف والملحن بيعملوا تنازل عن حقوق الاستغلال للمطرب، وطالما ماحصلتش الخطوة دى من زمان تبقى الأغنية ملك الشاعر والملحن لحين اختيار الأفضل وارد جداً تسمع مطرب زميل أغنية من سنة سنتين ولضعف الرؤية الفنية ما يتخيلش نجاحها ده اللى بيفرق مطرب عن مُطرب فى سُرعة اتخاذ القرار أنا شايف أن فيه تجنى على حق المُلحن عزيز الشافعى أدبياً ومعنوياً، دى شهادة حق ومش شايف تماماً أى داعى يسمح بالكلام والصراعات دى، وللمرة المليون الناس المُحترمة ما تعلنش مشاكلها فى العلن، عيب فيه خصوصيات ما يصحش ندخل الجمهور فيها ونتهم ناس محترمة بالباطل أكيد مش هنزل فويس نوت نستشهِد بيها، واحنا أصحاب الحق وربنا يهدي، وأخيراً ياما ناس سمعت أغاني من سنة وسنتين ومكنش ليهم".

رامي صبري



كما هاجمه السيناريست أيمن بهجت قمر، بعد إعادة غناء أغنية عمرو دياب “شكرا” بتوزيع وألحان جديدة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك ":"هو إزاي رامي صبري يحط صوته على أغنية مش بتاعته، أنا بطالب بالتحقيق في نقابة المهن الموسيقية ولازم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي يرفعوا قضية تعويض، أغانينا مش مشاع لأى حد في دماغه حسابات بيصفيها، لازم عقاب رادع اللي يسمح لنفسه يحط صوته على عمل لا يملكه، لازم وقفه مع المصنفات الفنيه ووزارة الثقافة ولازم يتم وضع قوانين وتغليظ للعقوبات عشان أي حد يرتدع.. هي مش سويقة".

وقد انتهت تلك الأزمة، بتعاون الشاعر تامر حسين مع المطرب رامي صبري في أغنية" انتي بتهزري"، وهي من ألحان شادي حسن، وتوزيع المغربي جلال الحمداوي، وأعلن تامر حسين بذلك عن تصالحهما بعد سوء التفاهم الذي نتج بينهم بسبب أغنية “شكرا”.

وفاة شقيقه

وكانت من بين الأزمات التي تعرض لها رامي صبري وفاة شقيقه الفنان كريم صبري، وأكدت التحريات أنه كان يعاني من إدمان المود المخدرة، وأن والده قبل وفاته نقله لمصحة علاجية في منطقة البدرشين للعلاج لكنه هرب من المصحة وحاول تجاوز ترعة المريوطية، فغرق فيها، وفشلت محاولة إسعافة من بعض الأهالي.

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