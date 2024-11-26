أول رد من رامي صبري بعد خلافه مع ويجز

نشب خلال الساعات الماضية خلاف حاد بين الفنان رامي صبري و مغنى الراب أحمد علي الشهير بـ "ويجز" وذلك على خلفية خلاف قديم أعيد إحياءه بعد ظهوره مجددًا مع الإعلامية اسما ابراهيم عبر برنامج حبر سري.

ورد الفنان رامي صبري على تصريحات ويجز الذي وصف فيها رامي بأنه رقم 19 وذلك برسالة غير مباشرة، حيث نشر صورة من منصة استماع الموسيقى "أنعامي" على أنغام أغنية "أنا جامد كدا كدا" تفيد بأنه يحتل المرتبة الثانية في قائمة " أشهر فنان عربي".

رامي صبري

خلاف ويجز ورامي صبري

وينقل لكم الموجز كيف بدأ الخلاف بين الثنائي, يعود الخلاف بينهما بعدما صرح رامي صبري بأنه لا يستطيع أن يتفهم كلمات ويجز، الأمر الذي أغضب ويجز و اعتبره تقليلا من الفن الذي يقدمه.

وتجدد حديث رامي صبري عن ويجز مؤكدًا للمرة الثانية أنه لا يفهم كلام ويجز وذلك أثناء حلوله ضيفًا على برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما ابراهيم.

وخرج ويجز عن صمته وهاجم رامي صبري بعبارات موجعه مشيرًا إلى أنه لا يملك الحق في تقييم أي فنان واصفًا إياه بأنه رقم 19 من بين النجوم.

وتابع “ الفنان دا كل ما يقعد 6 أو ٧ شهور في البيت يزهق ويطلع في برام يتكلم فيها عن الفنانين ، أمتى هنتكلم عن أعمالك وفنك”.

وشوق ويجز جمهور قائلا “استنوا أغنيتي الجديدة يوم 27 مش هقولكم أيه هي هنستنى أستاذ رامي يشرحها”.



رد زوجة رامي صبري على ويجز

ردت شيرين عادل زوجة الفنان رامي صبري على تصريحات ويجز قائلة " انت بتتكلم عن مين قبل ما تتكلم لأنك واضح انك عندك شغل تاني غير المزيكا".

وتابعت" انت لو جوه الشغلانة كنت مش هتقول ولا كلمة من الكلام دا ، عشان الناس متضخكش عليك، لأنك اتكلمت عن فنان بجد، مش جاي يهزر".

واختتمت شيرين عادل حديثها قائلة " وأخيرًا لما تحب تعمل دعاية لأغنيتك الجديدة أبعد عن اسم رامي صبري ، أنا عارفة أن اسمه ممكن يخلي الأغنية ترند بس حاول الأغنية بتاعتك الجديدة تعتمد فيها على نفسك".

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