تووليت يوجه رسالة حادة بعد الجدل الأخير مع رامي صبري

نشر المطرب الشاب تووليت رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، يوجه من خلالها انتقادًا قاسيًا لشخص لم يذكر اسمه، في وقت متزامن مع تصريحات المطرب رامي صبري في برنامج تلفزيوني، التي أثارت بدورها الكثير من النقاش.

كتب تووليت في منشوره، رصده موقع الموجز: "جرب تركز في المزيكا أكثر وبلاش تقول رأيك اللي ملوش أي لازمة بالذات لو فحد ناجح أكثر منك وأصغر منك سنا، خليك قدوة وشجع الناس يا حبوب".

رسالته كانت بمثابة رد غير مباشر على تصريحات رامي صبري التي انتقد فيها تووليت بشكل لاذع، مما جعل المتابعين يتساءلون عن السبب وراء هذا الهجوم المتبادل بين الفنانين.

رامي صبري

تصريحات رامي صبري تثير موجة من الجدل

في وقت سابق، تسببت تصريحات رامي صبري عن تووليت في إثارة جدل واسع بين جمهور الفنانين، حيث قال صبري في إحدى المقابلات التلفزيونية: "معرفش توليت ليه يستحق إنه يتصدر التريند ويكون رقم واحد، ومحدش يعرف هو مين، والأغاني اللى من النوع ده والرابر ده حته تانية غيرنا، وتوليت طلع خبي نفسه زي بتوع داعش، فأصبح مثير للجدل والناس عايزة تعرف مين ده".

لم تقتصر تصريحات رامي صبري فقط على الانتقاد الشخصي، بل امتدت إلى تهجم على نوعية الأغاني التي يقدمها تووليت، حيث اعتبر أن هذه الأنماط الموسيقية بعيدة تمامًا عن الذوق العام والأنماط الفنية التي اعتاد الجمهور عليها.

نجاح أغاني تووليت وتصدره المشهد الفني



على الرغم من الجدل الذي أثارته تصريحات رامي صبري، إلا أن تووليت واصل مسيرته الفنية الناجحة، حيث شهدت أغنيته الأخيرة "ما تيجي أعدي عليكي" نجاحًا كبيرًا، حققت الأغنية انتشارًا غير متوقع على منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل المطرب الشاب يقرر طرح فيديو كليب الأغنية عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

كما أعلن عن طرح الكليب عبر حسابه على إنستجرام قائلاً: "كليب ما تيجي أعدي عليكي مني ليكوا يا حبايبي".

ونالت الأغنية تفاعلًا واسعًا من جمهور تووليت الذي عبر عن إعجابه الكبير بالأغنية وبأسلوبه الفني المميز.

وقد أثبت تووليت بذلك أنه قادر على التفوق والتميز في عالم الموسيقى، ويكسب محبة الجمهور رغم كل الانتقادات التي توجه له من بعض الأطراف.

توليت

تووليت وهاني شنودة

في تطور جديد، نشر الموسيقار الكبير هاني شنودة صورة عبر خاصية القصص القصيرة على إنستجرام يظهر فيها برفقة تووليت، الذي أصبح يعرف بلقب "المطرب المقنع" نظرًا لظهوره المتكرر بقناع يحجب هويته.

أثارت الصورة تكهنات عديدة بين المتابعين، حيث بدأ الجمهور في تخمين ما إذا كان هناك تعاون فني بين تووليت وهاني شنودة في مشروع موسيقي جديد.

عبر الجمهور عن حماسه الكبير لهذه الفكرة، معتبرين أن التعاون بين هاني شنودة، الذي يعتبر أحد الأيقونات في صناعة الموسيقى، وبين تووليت، سيكون له طابع خاص ومؤثر في الساحة الفنية.

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