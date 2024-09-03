بعد إثارة الجدل حول عبدالله عمرو دياب.."الموجز"يكشف بالصور شخصية تووليت الحقيقية



أثار عبدالله عمرو دياب ، نجل الفنان الشهير عمرو دياب، مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر صور وفيديوهات عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ملمحًا إلى أنه قد يكون هو الشخصية الحقيقية وراء المطرب الملثم المعروف بـ"تووليت".

هذا التلميح أثار فضول وتساؤلات الجمهور حول هوية هذا الفنان الغامض تووليت، مما زاد من الشكوك حول حقيقة ارتباط عبدالله بشخصية "تووليت"، لذلك " الموجز" يكشف الحقيقة كاملة .

تووليت

عبدالله دياب يثير الغموض

نشر عبدالله دياب، مقاطع قصيرة وصور عبر حسابه على إنستجرام، تضمنت مقطوعة موسيقية جديدة لم تُطرح بعد، لكن ما لفت انتباه الجمهور أكثر هو تعليقاته على هذه المنشورات بأسم "تووليت"، ما جعل محبيه يتساءلون إن كان هو بالفعل المطرب الملثم أم أنها مجرد مزحة منه، ومع ذلك، لم يقدم عبدالله إجابة صريحة حول هذه التساؤلات، مما فتح الباب للتكهنات.

الكشف عن هوية تووليت

انتشر مقطع فيديو على تطبيق تيك توك يظهر فيه شاب يرتدي قناعًا ويدعي ناشر الفيديو أنه "تووليت"، وحاول أحد المعجبين نزع القناع عن الشاب، مما كشف عن جزء من وجهه قبل أن يعيد ارتداء القناع بسرعة.

تووليت

وعلى الرغم من أن الفيديو لم يؤكد هوية الشخص الملثم، إلا أن ملامحه كانت قريبة من مغني الراب خفاجي، مما زاد من الشكوك.

الحقيقة، أن تووليت شخص من خارج الوسط الفني لم يغني من قبل مثلما أدعى البعض أنه خفاجي أو مطرب الراب مهاب، ولكنه شخص جديد على الوسط الفني، وكشفت " الموجز" هذه المعلومة الحقيقة من حساب مصور كليب " حبيبي ليه" والحملة الدعائية ل تووليت على تطبيق التيك توك، حيث قام أحد أصدقاء تووليت بإشارة له عبر تعليقات تطبيق التيك توك من حسابه الحقيقي الذي يدعى " هاشم " وبالصدفة، وجدنا تعليق مصور الحملة الدعائية داخل حساب " هاشم " وهو يقول له :" الناس فاكرينك مهاب" ورد تووليت :" مش مهم أنا مين المهم صوتي وصل " ، وبعد أن حاولنا التواصل مع هاشم قام بغلق حسابه على التيك توك، حيث كان المصور قد أخطأ ونشر صورة توليت الدعائية للأغنية داخل حسابه مع عدة صور ل تووليت وهو ملثم.

تووليت الحقيقي

تصوير كليب حبيبي ليه

نجاح تووليت بعد إصدار ألبومه الغنائي

في الوقت الذي يتزايد فيه الجدل حول هوية "تووليت"، أطلق المطرب الملثم ألبومه الغنائي الجديد بعنوان «كوكتيل غنائي للفنان تووليت حصريًا لحبايب قلبي»، الألبوم يضم 8 أغنيات متنوعة، تتميز بموسيقى مستوحاة من ألحان التسعينيات، تجمع بين البوب والهيب هوب، مما يزيد من شعبية هذا الفنان الغامض.

تكهنات حول هوية "تووليت"

مع تزايد الشكوك حول هوية "تووليت"، استمر الجمهور في محاولة معرفة الحقيقة. بعضهم يعتقد أن "تووليت" قد يكون مغني الراب الشهير ليجي سي، بينما يميل آخرون إلى مغني الراب خفاجي بسبب التشابه الكبير في الأصوات.

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