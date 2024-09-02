سر حذف أغاني عمرو دياب من منصة غنائية.. تفاصيل مثيرة

حذف أغاني عمرو دياب .. علقت المنصة الغنائية "أنغامي" علي أزمة حذف أغاني الهضبة عمرو دياب، وتكشف الموجز سر حذف الاغاني حيث قال مدير المنصة في تصريحات له: أنغامي شركة تكنولوجية، والناشر الذي يملك المحتوى هو الذي يملك الحق في طرح أغانيه على المنصة من خلال قناة خاصة به، وعمرو دياب كان لديه شراكة حصرية مع أنغامي لفترة من الوقت وبعدها انتهى التعاقد.

وتابع: هو حر في أن يحذف من قناته الأغاني والألبومات الخاصة به، ولكن ليس له الحق في حذف الأغاني التي كانت من إنتاج شركات إنتاج أخرى مثل روتانا ومزيكا وصوت الدلتا، هذه الشركات تملك عددا كبيرا من أغاني الهضبة، وهي حقوق ملكية.

عمرو دياب

راديو برازيلي يحتفل بالسيرة الذاتيه لـ عمرو دياب

خصص برنامج Kalimba المتخصص في الموسيقى الإفريقية عبر راديو Câmara البرازيلي حلقة خاصة عن عمرو دياب، وعلى مدار ساعة كاملة تم تسليط الضوء على عدد كبير من أعماله الفنية المميزة والمحطات المضيئة في مشواره الفني.

بدأت الحلقة بعرض تاريخي لأعمال عمرو دياب منذ بداية مشواره الفني، وتم الكشف عن بعض أنواع الموسيقى التي تميز بها الهضبة خلال مشواره وكانت واضحه في عدد كبير من أغانيه لعل أبرزها Romantic Pop، و R'n'B، و Dance، و Techno.

راديو برازيلي يحتفل بمسيرة عمرو دياب

بجانب ذلك تطرقت الحلقة لجانب خاص من حياته الشخصية، وتحديداً نشأته في بور سعيد وعمل والده في قناة السويس، وقرار دراسته في أكاديمية الفنون.

خلال الحلقة تم عرض عدد كبير من أغانيه المتنوعة أبرزها "يا طريق"، "تملي معاك"، "وحشتيني"، "ولا على باله"، "الله على حبك أنت"، "يا أجمل عيون"، "أول كل حاجة"، "وياه"، "مدي إيدك"، "قلبي اتمناه"، و"حلوة الأيام".

آخر حفلات عمرو دياب

أحيا عمرو دياب حفلاً غنائياً ضخماً يوم 10 أغسطس الماضي هو الأبرز ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين على مسرح "يو أرينا".

يُذكر أن حفل الفنان عمرو دياب بمهرجان العلمين جاء ضمن بروتوكول التعاون بين موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه السعودية، مع ‏الشركة المتحدة لخدمات الإعلام في مصر؛ حيث يرعى موسم الرياض وهيئة الترفيه حفل عمرو دياب؛ إضافةً إلى حفلين آخرين تمت ‏إقامتهما بالفعل، هما: حفل الفنان كاظم الساهر الذي أقيم، وحفل ماجدة الرومي.‏

حفل عمرو دياب في الكويت

ويستعد عمرو دياب، لإحياء حفل في "موسم الكويت" في 24 أكتوبر المقبل، بـ "الأرينا كويت"، وهو واحد من أكبر المسارح المجهزة في الكويت.

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