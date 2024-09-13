جلسة عمل فني تجمع تووليت وهاني شنودة استعدادا لإصدار عمل جديد

شارك الفنان تووليت مع جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات القصيرة "إنستجرام" مجموعة من الصور التي ظهر فيها مع الموسيقار الكبير هاني شنودة.

أظهرت الصور، الذي رصدها موقع الموجز، الثنائي داخل استوديو هاني شنودة، حيث كانت هناك جلسة عمل فنية يبدو أنها جاءت في إطار التحضير لعمل فني جديد سيجمعهما قريبًا.

حفلات تووليت في مهرجان العلمين الجديدة

كان تووليت قد أحيا مؤخرًا أولى حفلاته في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وهو الحدث الذي لاقى اهتمامًا واسعًا من محبيه.

خلال الحفل، قدم تووليت باقة من أغانيه التي أطلقها مؤخرًا، وشاركه في الحفل فريق "كايروكي"، مما أضفى جوًا من التميز على الفعالية.

إصدار الألبوم الجديد كوكتيل غنائي للفنان تووليت حصريًا لحبايب قلبي

في الأيام الأخيرة، أطلق تووليت ألبومه الغنائي الجديد بعنوان "كوكتيل غنائي للفنان تووليت حصريًا لحبايب قلبي"، والذي يضم 8 أغنيات متنوعة.

يتميز الألبوم بطابع موسيقي خاص يجمع بين أنغام البوب والهيب هوب على طريقة ألحان التسعينيات، مما جعل الألبوم يحظى بإعجاب جمهوره.

تووليت

قائمة الأغاني الجديدة في الألبوم

يحتوي الألبوم على مجموعة من الأغاني التي لاقت استحسان الجماهير، ومنها: "بقيت وحيد"، "عينيكي لون السما بالليل"، "لسه بريء"، "ماتيجي أعدي عليكي"، "ليه بنخبي ومش بنقول"، و"حبيبي ليه"، التي أطلقها تووليت كفيديو كليب مع إصدار الألبوم.

بداية مسيرة تووليت في عالم الراب

بدأ تووليت مسيرته الفنية في عالم الراب عام 2023 من خلال ألبومه الأول "مجهول"، وفي عام 2024، أطلق ألبومه الثاني "طيش شباب" الذي احتوى على 10 أغنيات، ليصبح أحد الأسماء البارزة في مشهد الراب المصري.

هاني شنودة يعبّر عن موقفه من أغاني المهرجانات والراب

في تصريحات سابقة، قال الموسيقار هاني شنودة إنه رغم تزايد شعبية أنواع جديدة من الأغاني مثل المهرجانات والراب، إلا أنه يرفض بشكل قاطع الكلمات المسيئة أو غير اللائقة، وأوضح قائلاً: "أنا ضد الكلمات التي يتم غناؤها مثل هاتي بوسة يا بت وسجارة بني وخمر هذه ليست ثقافتنا."

هاني شنودة

وأضاف شنودة خلال استضافته في لقاء سابق مع الإعلامية ياسمين الخطيب عبر قناة النهار، أنه مستعد للموافقة على تلحين أغاني لمطربي المهرجانات، ولكن بشرط واحد وهو التأني في اختيار الكلمات والتأكد من أن العمل محترم وذو عمق.

وتابع الموسيقار أنه يرى إمكانية وجود مهرجانات وطنية وعاطفية واجتماعية، معبراً عن أسفه لأن الأغاني الحالية تتسم بالسطحية وكلمات جارحة، وأكد أنه طوال مسيرته الفنية لم يتضمن أي عمل له ألفاظاً خارجة أو جارحة.

وردًا على سؤال حول إمكانية تلحين مهرجانات وطنية، أشار هاني شنودة إلى أنه من الممكن من حيث الإيقاع، لكن يجب أن يكون العمل موجهًا للصالح العام.

وأضاف أن مستوى المهرجانات تراجع مؤخرًا بعد ظهور مطربي الراب، مشيراً إلى أن الأغاني الرومانسية ستظل خالدة طالما هناك وجود للمرأة والرجل.



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