هيجيلي موجوع أغنية العام لـ تامر عاشور تحصد جائزة بيلبورد

حصدت أغنية "هيجيلي موجوع" للفنان تامر عاشور لقب أغنية العام بعد حصولها على جائزة بيلبورد العربية للموسيقي، والذي قامت فعاليته اليوم الأربعاء بمركز الملك فهد الثقافي ضمن أسبوع الرياض الثقافي، ويعرض لكم موقع الموجز أبرز التفاصيل عن الحفل.

"هيجيلي موجوع" أغنية العام في جوائز بيلبورد

أعرب الفنان تامر عاشور عن سعادته لحصد أغنيته "هيجيلي موجوع" لأغنية العام، موجهاً رسالة شكر خلال الكلمة التي ألقاها على مسرح حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى، قائلا أوجه الشكر لفريق عمل الأغنية وإدارة أعمالي، وأيضاً القائمين على هذا الحفل، واختص في رسالته شكر خاص للجمهور السعودي الذي ساهم في انتشار هذه الأغنية بالمملكة.

هيجيلي موجوع تحصد جوائز بيلبورد

هيجيلي موجوع

أغنية "هيجيلي موجوع" من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر، وتقول كلماتها: "هيجيلي موجوع.. دموعه فى عينه تعبان هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان.

لمن تقدم جوائز بيلبورد العربية للموسيقي؟

يكرم مهرجان جوائز بيلبورد الفائزين في أكثر من 40 فئة، بما فيها "فنان العام"، "أغنية العام"، "الأفضل في قوائم اللهجات"، و"أفضل فنان صاعد"، ووصل عدد الترشيحات في النسخة الافتتاحية إلى 210 موزعة على جميع الفئات، بينما بلغ عدد الفنانين المتنافسين على هذه الجوائز 96 فناناً وبعضهم مرشّح في أكثر من فئة.

جوائز بيلبورد العربية للموسيقي

وتأتي "جوائز بيلبورد عربية للموسيقى" لتمثل سابقة في المنطقة، عبر نهج ريادي يعتمد بشكلٍ كامل على آراء المستمعين والبيانات المستخلصة من منصات البث الرقمي مثل "سبوتيفاي" و"أنغامي" و"يوتيوب" وغيرها، ما يؤكد مصداقيتها ويعكس ذائقة محبي الموسيقى وتوجهاتهم بالتوازي مع إلقاء الضوء على المشهد الموسيقي المزدهر في المنطقة ونقله إلى الساحة العالمية.

تامر عاشور

كما تتزامن مع ما يشهده قطاع الفعاليات الحية في المملكة العربية السعودية من ازدهار وسط توقعات بأن يتجاوز عتبة المليار دولار بحلول عام 2025، إضافة إلى نموّ منصّات البث في المنطقة بمعدل يتراوح بين 10- 15 بالمئة، ما يجعلها اللحظة الأنسب لإعادة تشكيل المشهد الموسيقي الإبداعي بالتوازي مع تعزيز النموّ الاقتصادي وتمكين الفنانين والمواهب الإبداعية محلياً وإقليمياً.

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