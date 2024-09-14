كواليس حفل تامر عاشور وسط حضور جماهيري وتفاعل كبير

شهدت مدينة بورتو المنيا ليلة مميزة بحفل ضخم للفنان تامر عاشور، تحت إشراف وتنظيم منظم الحفلات المعروف إسلام لطفي.

هذا الحفل أقيم مساء الجمعة الماضية حقق نجاحاً باهراً بحضور أكثر من 15,000 متفرج، حيث رفع شعار "كامل العدد" قبل يوم من الحدث، ما يعكس شعبية الفنان وتنسيق التنظيم المتميز، يرصد “ الموجز” كواليس الحفل في السياق التالي

تنظيم مميز وحضور جماهيري واسع

أعرب إسلام لطفي عن سعادته البالغة بالتعاون مع تامر عاشور، مشيراً إلى أن الحفل في بورتو المنيا كان من أنجح الحفلات التي نظمها، وشهد تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

وأوضح لطفي أن الحفل لم يكن الأول بينه وبين عاشور، حيث سبق له تنظيم حفل آخر في مدينة بورسعيد منذ أسبوع واحد، والذي حقق أيضاً نجاحاً ملحوظاً.

تصريحات لطفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي

شارك إسلام لطفي متابعيه عبر حسابه على موقع فيسبوك بعض كواليس الحفل وتفاصيل التحضير، قائلاً: "كل مرة بتكون البداية ليها حكاية، والمرة دي الحكاية مختلفة من حفلة تامر عاشور في بور سعيد".

وأكد لطفي أن العمل على تنظيم الحفل تطلب جهداً كبيراً وسهر ليالٍ طويلة لتحقيق هذه النتيجة المبهرة.

كما أعرب عن شكره لفريق عمل الفنان تامر عاشور وشركة عامر جروب، متمنياً للجميع المزيد من النجاح في الفعاليات القادمة.

تامر عاشور

نجاحات أخرى في تنظيم الحفلات

لم يكن هذا الحفل الوحيد الذي يشهد نجاح تنظيم إسلام لطفي، فقد سبق له تنظيم حفل للفنان محمد حماقي في شهر يوليو الماضي، والذي حقق هو الآخر حضوراً جماهيرياً ضخماً ورفع شعار "كامل العدد"، مما يؤكد تميز لطفي في هذا المجال وقدرته على تقديم حفلات ناجحة تجذب الآلاف.

تامر عاشور وحفله في السعودية

على صعيد آخر، أحيى الفنان تامر عاشور حفلاً غنائياً مميزاً في السعودية يوم الجمعة الماضية على مسرح عبادي الجوهر، حيث شهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً ورفع شعار "كامل العدد"، مما يؤكد استمرار نجاحات عاشور في مختلف أنحاء العالم العربي.

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