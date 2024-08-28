تامر عاشور يستعد لإحياء حفلات صيفية في بور سعيد والساحل الشمالي

يشهد الفنان تامر عاشور حاليًا حالة من النشاط الفني المتزايد، حيث يستعد لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الأيام المقبلة، ويُعد هذا النشاط جزءًا من سلسلة حفلات صيفية ضخمة يشارك فيها الفنان بعد نجاحه الكبير في عدد من الحفلات السابقة التي أقامها مؤخرًا، ويستعرض الموجز تفاصيل حفلاته

حفلات تامر عاشور.. من بور سعيد إلى الساحل الشمالي

تامر عاشور

من المقرر أن يقيم تامر عاشور حفلتين غنائيتين يوم الجمعة المقبل، وذلك في مدينتين مختلفتين، الحفل الأول سيُقام في "بور سعيد" وبالتحديد في "بورتو سعيد"، بينما الحفل الثاني سيتم إقامته في الساحل الشمالي، ليواصل الفنان جولته الغنائية الصيفية التي تجوب المدن الساحلية المصرية.

أغاني مميزة وتفاعل جماهيري كبير

تامر عاشور

سيقدم تامر عاشور خلال حفلاته القادمة مجموعة كبيرة من أغانيه الشهيرة، سواء كانت من الأغاني الجديدة التي طرحها مؤخرًا أو تلك التي أصبحت كلاسيكيات ضمن أعماله. ومن المتوقع أن يحظى عاشور بتفاعل كبير من جمهوره الذي يحرص دائمًا على حضور حفلاته والتفاعل مع أغانيه.

إصدار جديد.."وداع وداع"

تامر عاشور

في خطوة تُضاف إلى نجاحاته الفنية، طرح تامر عاشور مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "وداع وداع". الأغنية متاحة الآن على جميع منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات الشاعر محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع موسيقي عمر الخضري. وحققت الأغنية فور طرحها تفاعلًا واسعًا من محبي الفنان.

ترويج واسع لحفلات عاشور

تامر عاشور

الشركة المنظمة لحفل تامر عاشور في بور سعيد قامت بترويج الحفل بشكل مكثف عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" إعلانًا يدعو الجمهور للحضور، حيث جاء فيه: "لسه مكملين معاكم حفلات الصيف في بورتو سعيد، مستنينكم يوم الجمعة 30 أغسطس مع السوبر ستار تامر عاشور على شاطئ بورتو سعيد، الحق احجز تذكرتك في الفئات المتاحة دلوقتي".

أسعار التذاكر في بور سعيد

تامر عاشور

أما بخصوص أسعار التذاكر لحفل تامر عاشور في بور سعيد، فقد أعلنت الشركة المنظمة تقسيمها إلى فئتين، حيث تُباع تذاكر الفئة الأولى "Regular" بسعر 500 جنيه، بينما تُباع تذاكر الفئة الثانية "VIP" بسعر 1000 جنيه. ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، ليكون الجمهور على موعد مع ليلة فنية مميزة تجمع بين الأجواء الصيفية على شاطئ بورتو سعيد وصوت تامر عاشور الذي يعشقه الكثيرون.

تامر عاشور يستمر في تصدر الساحة الغنائية المصرية بأعماله الناجحة وحفلاته الجماهيرية التي تشهد حضورًا كبيرًا وتفاعلًا من جمهوره، مع اقتراب حفلاته في بور سعيد والساحل الشمالي، يترقب الجميع هذه الليالي التي من المتوقع أن تكون مميزة ومليئة بالطرب والأغاني التي تلامس مشاعر الجمهور.

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