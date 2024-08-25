محمود العسيلي يحقق نصف مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة "100 حاجة و50"

أطلق الفنان محمود العسيلي قبل ثلاثة أيام أغنيته الجديدة التي حملت عنوان "100 حاجة و50"، والتي حققت نجاحًا ملحوظًا منذ إطلاقها، ووصلت مشاهداتها نصف مليون، ويرصد الموجز تفاصيل الأغنية والتي لاقت استحسانًا كبيرًا من الجمهور وتمكنت بسرعة من المنافسة على تريندات يوتيوب، حيث جذبت اهتمام الكثيرين وأصبحت حديث الساحة الموسيقية.

نجاح على منصات السوشيال ميديا

منذ إطلاقها، احتلت أغنية "100 حاجة و50" المركز السادس في قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على يوتيوب في مصر، حيث حققت ما يقرب من نصف مليون مشاهدة، هذا النجاح يؤكد على قوة محمود العسيلي في جذب الجماهير بأعماله الفنية، الأغنية من كلمات الشاعر فلبينو وألحان محمود العسيلي، فيما قام أمين نبيل بعملية التوزيع الموسيقي.

أغنية 100 حاجة و50

كلمات أغنية "100 حاجة و50"

تتميز الأغنية بكلماتها المميزة التي تتناول الجمال والثقة، حيث يقول العسيلي في جزء منها:

"مية حاجة وخمسين حاجة سنتي،

لكن أول ما تخطي،

كل الناس قدامها توطي،

ده جمال يتفات له بلاد،

مش محتاجة كعب يعلي،

كعبها ع الكل معلي،

كل ما تقصر لها كام ملي،

تلقى جمالها في عينك زاد،

واسترها علينا يارب،

أصلها لازم تتحب."

العسيلي

أعمال سابقة ونجاحات متواصلة

تأتي أغنية "100 حاجة و50" بعد نجاح أغنية "لا أبالي"، التي تعاون فيها محمود العسيلي مع مطرب المهرجانات مسلم. هذه الأغنية حققت هي الأخرى نسب مشاهدة مرتفعة، حيث بلغت حوالي 950 ألف مشاهدة حتى الآن. هذا الإنجاز يعكس استمرارية نجاح العسيلي في تقديم أعمال تلقى استحسان الجمهور.

العسيلي

قبل ذلك، طرح محمود العسيلي أغنية "عيني شايفة فيكي" التي حققت أيضًا نجاحًا ملحوظًا، وكانت تجربة مميزة حيث تم استخدام الذكاء الاصطناعي في صياغتها. الأغنية كانت من كلمات تامر حسين، ألحان محمود العسيلي، وتوزيع أمين نبيل. تتناول الأغنية موضوع الجمال والإعجاب بطريقة مبتكرة حيث يقول في كلماتها:

"جايبه الجمال ده منين

مين اللي شافه قبلي

مجاش في بني آدمين

أكيد عشان متساب لي

بعيونك الحلوين

ده يترسملك صورة

بحر و طبيعة وناس

قدام عنيكي مبهورة."

العسيلي

حفلات العسيلي وأبرز التعاونات

آخر حفلات محمود العسيلي شهدت تعاونًا ناجحًا مع الفنان تامر عاشور، حيث قدما معًا حفلًا في إحدى الحدائق الكبرى بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة يوم 10 مايو الماضي. الحفل كان من أبرز الفعاليات الموسيقية في تلك الفترة، حيث جمع بين جمهور واسع من محبي العسيلي وعاشور.

مسيرة العسيلي الفنية وتطلعاته

العسيلي

في تصريحات تليفزيونية سابقة، تحدث محمود العسيلي عن بدايته الفنية، حيث كشف أنه قدم أول أغنية له عندما كان في السنة الثانية من الجامعة. الأغنية، التي وصفها بـ"المجنونة"، كانت نقطة انطلاقه إلى عالم الشهرة. وأضاف أنه عندما كان يركب التاكسي ويمر أمام مدارس البنات، كان الجمهور يتعرف عليه ويهتف باسمه، مما غير حياته بشكل كبير.

ورغم كل النجاح الذي حققه حتى الآن، يعتقد محمود العسيلي أنه لا يزال في بداية مشواره الفني، مشيرًا إلى أن حلمه الأكبر هو الوصول إلى العالمية والوقوف على مسرح عالمي مع أوركسترا كامل.

أكد العسيلي أيضًا أنه لم يتوقع يومًا أن يصبح مشهورًا، وأنه في بداية حياته المهنية كان يهدف للعمل في مجال الإعلانات. أما عن التمثيل، فقد اعتبره تجربة وليس حلمًا، إلا أنه لا يمانع في المشاركة في أعمال فنية مستقبلية إذا عرضت عليه.

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