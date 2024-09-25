تامر عاشور يستعد لحفلات جديدة ويواصل نجاحاته في القاهرة

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل كبير في القاهرة يوم 25 أكتوبر المقبل في فاميلي بارك، وقد أعلنت الشركة المنظمة للحفل عن أسعار التذاكر التي تنقسم إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى 400 جنيه، الفئة الثانية 550 جنيها، والفئة الثالثة 1200 جنيه، يعد هذا الحفل واحدًا من سلسلة حفلات سيحييها عاشور خلال الفترة المقبلة، ويستعرض الموجز تفاصيل الحفل.

نجاح تامر عاشور في حفلات السعودية

مؤخرًا، حقق تامر عاشور نجاحًا كبيرًا في حفله الغنائي على مسرح عبادي الجوهر في السعودية، حيث كان الحفل كامل العدد وشهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا. خلال هذا الحفل، قدم عاشور أغاني متنوعة تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، من بينها أغنية "يا ريتك فاهمني" لأنغام، وأغنية "قلبك يا حول الله" لبهاء سلطان، وأغنية من العشم للهضبة عمرو دياب. هذا التفاعل القوي يعكس مدى حب الجمهور لأداء عاشور المتنوع وقدرته على إحياء أغاني متنوعة بأسلوبه الخاص.

حسام حبيب يعتذر لتامر عاشور بعد الأزمة

شهدت الفترة الأخيرة خلافًا بين تامر عاشور والفنان حسام حبيب، بعد انفصال حسام حبيب عن شيرين عبد الوهاب، علق عاشور على الأزمة عبر حسابه في تويتر، مما أدى إلى توتر بينهما. إلا أن حسام حبيب قرر تقديم اعتذار رسمي لتامر عاشور عبر حسابه على إنستجرام. كتب حسام: "هو فنان محترم وليه جمهور كبير، وأنا بعتذر له لو كان الهزار تقل، هو زميل ومحترم وبيقدم فن راقي وأنا بحب اللي هو بيقدمه".

تفاصيل أزمة تامر عاشور وحسام حبيب

بدأت الأزمة عندما تدخل تامر عاشور في قضية حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، حيث أعرب عن دعمه لشيرين وعائلتها، مشيرًا إلى أن معظم ما نُشر حول الأزمة غير صحيح، وصرح عاشور: "أهل شيرين هم نفسهم أهلها اللي كانوا معها طوال حياتها، وهم اللي حققوا لها النجاح". من جانبه، رد حسام حبيب بتعليق على تصريحات عاشور، مشيرًا إلى أن هناك فنانين "أشباه" يتدخلون في حياة غيرهم بدون داعٍ.

اقرأ أيضًا:

أسعار التذاكر وموعد حفل تامر عاشور في الرحاب.. تفاصيل



تامر عاشور: كان نفسي أكون في حفل أنغام مع الفنانين اللي يشرفوا

