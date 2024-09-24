بسبب شيرين.. القصة الكاملة لخلاف حسام حبيب وتامر عاشور

بعد اعتذار حسام حبيب للفنان تامر عاشور بسبب أزمته الشهيرة وهو دفاع الثاني عن شيرين عبدالوهاب وأسرتها، أخذ الجميع يتسأل عن سبب الأزمة وتفاصيلها، ويكشف لنا الموجز القصة كاملة.

أزمة حسام حبيب وتامر عاشور

بدأ الخلاف بين حسام حبيب و تامر عاشور خلال أزمة حسام حبيب مع طليقته شيرين عبد الوهاب، إذ عبر عاشور عن تضامنه مع شيرين، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع X تويتر سابقًا: «كل اللي أقدر أقوله في موضوع شيرين عبد الوهاب، أن مفيش كلمة واحدة بس من اللي اتقالت وانتشرت صح، أنا قريب من أهل شيرين ووالدتها وأخوها، أنا برضه أقولها أني بحبها وكل الدنيا بتحبها وتحب فنها.

تامر عاشور

واضاف: أهل شيرين مظهروش في حياتها آخر سنتين تلاتة أهل شيرين هم أهل شيرين من زمان كل نجاحات شيرين كانت وسط أهلها وناسها اللي يشيلوها من على الأرض شيل.

واستكمل عاشور: يا رب يبعد عنها كل خبيث وأناني وفاشل وممثل، هي أطيب منهم كلهم وهم اللي وقعوها فكل مشاكلها، أنت بمن حولك، لو اللي حواليك فشله غصب عنك لازم تبقى زيهم وتعافر علشان تقدر تمارس اللي كنت بتعمله في عدم وجودهم بمنتهى السهولة، أنا كلت عيش وملح في بيتها وفي بيت أمها وأخوها وكان لازم أقول الكلام ده علشان الكلام ده هو الكلام الحقيقي ولا كلمة من اللي اتقالت واتسمعت ليها أساس من الصحة، أهل شيرين هم هم أهل شيرين من زمان أوي، بالعقل.

رد حسام حبيب على تامر عاشور

رد حسام حبيب على منشور تامر عاشور، قائلا: سمعنا ناس غريبة بتدخل في أمور مش أمورها خالص، ومنهم ناس أشباه فنانين، مفيش فنان بيدي حق لنفسه يدخل في حياة غيره، لأن الفنانين بيبقى عندهم إحساس، وتصريحات شيرين خلت شكلهم مش ظريف خالص.

حسام حبيب وتامر عاشور

اعتذار حسام حبيب لـ تامر عاشور

ومنذ ساعات قليلة قدم حسام حبيب رسالة اعتذار عبر خاصية الاستوري للفنان تامر عاشور قائلاً: على فكرة يا جماعة أنا بهزر، هو فنان محترم وليه جمهور كبير وبيقدم فن راقي وأنا بعتذر له لو كان الهزار تقل، أنا بس كنت بنكشه لأنه تقلها عليا شويتين، هو زميل ومحترم وبيقدم فن محترم، أنا بحب اللي هو بيقدمه وهو اجتهد ولكل مجتهد نصيب، معلش حقك علي يا نجم.

اقرأ أيضاً

كواليس حفل تامر عاشور وسط حضور جماهيري وتفاعل كبير

تامر عاشور يستعد لإحياء حفل بورتو المنيا بعد نجاح حفله بالسعودية