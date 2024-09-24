حسام حبيب يعتذر لـ تامر عاشور: حقك عليا كان هزار تقيل

قدم الفنان حسام حبيب، رسالة اعتذر بعد أزمته وخلافه مع الفنان تامر عاشور، خلال الفترة الماضية بعدما تحدث عاشور عن أزمة شيرين عبد الوهاب، طليقة حسام حبيب، وأوضح وقتها أن الفنانة كانت مُحاطة بـ أشخاص غير ناجحين وهو الأمر الذي جعلها تبتعد قليلًا عن الساحة الفنية، ويرصد الموجز تفاصيل الأزمة.

حقيقة اعتذار حسام حبيب لـ تامر عاشور

وكتب حساب حبيب، عبر ستوري حسابه الشخصي بموقع انستجرام: على فكرة يا جماعة أنا بهزر، هو فنان محترم وليه جمهور كبير وبيقدم فن راقي وأنا بعتذر له لو كان الهزار تقل، أنا بس كنت بنكسه لأنه تقلها عليا شويتين.

اعتذار حسام حبيب لـ تامر عاشور

وأضاف حسام حبيب: هو زميل ومحترم وبيقدم فن محترم، أنا بحب اللي هو بيقدمه وهو اجتهد ولكل مجتهد نصيب، معلش حقك عليا يا نجم.

تامر عاشور وحسام حبيب

أزمة حسام حبيب وتامر عاشور

وتعود أزمة الفنان تامر عاشور، وحسام حبيب، وقت أزمة حسام حبيب مع طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، إذ علق تامر عاشور على الأزمة، عبر حسابه الشخصي بموقع X تويتر سابقًا: كل اللي أقدر أقوله في موضوعشيرين عبد الوهاب، أن مفيش كلمة واحدة بس من اللي اتقالت وانتشرت صح، أنا قريب من أهل شيرين ووالدتها وأخوها، أنا برضه أقولها أني بحبها وكل الدنيا بتحبها وتحب فنها، أهل شيرين مظهروش في حياتها آخر سنتين تلاتة أهل شيرين هم أهل شيرين من زمان كل نجاحات شيرين كانت وسط أهلها وناسها اللي يشيلوها من على الأرض شيل.

واختتم تامر عاشور: يا رب يبعد عنها كل خبيث وأناني وفاشل وممثل، هي أطيب منهم كلهم وهم اللي وقعوها فكل مشاكلها، أنت بمن حولك، لو اللي حواليك فشله غصب عنك لازم تبقى زيهم وتعافر علشان تقدر تمارس اللي كنت بتعمله في عدم وجودهم بمنتهى السهولة، أنا كلت عيش وملح في بيتها وفي بيت أمها وأخوها وكان لازم أقول الكلام ده علشان الكلام ده هو الكلام الحقيقي ولا كلمة من اللي اتقالت واتسمعت ليها أساس من الصحة، أهل شيرين هم هم أهل شيرين من زمان أوي، بالعقل.

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