أسعار التذاكر وموعد حفل تامر عاشور في الرحاب.. تفاصيل

يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي، في فاميلي بارك الرحاب بالقاهرة الجديدة، يوم 25 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة وسط تفاعل الجمهور، ويرصد الموجز تفاصيل الحفل

أسعار تذاكر حفل تامر عاشور في الرحاب

ونشرت الشركة المنظمة، أسعار تذاكر الحفل، والتي قسمتها لـ 3 فئات، الفئة الأولى «Regular» بسعر 400 جنيه، والفئة الثانية «VIP front» بـ 550 جنية، والفئة الثالثة بـ «Lounge seated» بـ 1200 جنيه.

حفل تامر عاشور في الرحاب

آخر أعمال تامر عاشور

يشار إلى، أن آخر أعمال تامر عاشور، هي أغنية «وداع وداع»، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي حققت من خلالها نجاحا كبيرا في حجم المشاهدات.

أغنية وداع وداع

أغنية «وداع وداع»، لـ تامر عاشور، من كلمات: محمد خشم، وألحان: مصطفى إبراهيم، وتوزيع: عمرو الخضري، ومن المتوقع أن تحقق رواجًا كبيرًا وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته آخر أغانيه «هيجيلي موجوع».

كلمات أغنية وداع وداع

وتضمنت كلمات أغنية وداع وداع لـ تامر عاشور: «جاي بعد ما شوفت غيرك، قال بتندم عاللي فات، جاي بتفتح صفحة دابت واترمت في الذكريات، فوق خلاص وبلاها سيرة، مش هنحيي في اللي مات، وداع وداع مش فاضيلك، أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك، أصله مش خدام جنابك، سلام سلام واستابينا، خلاص مفيش كلام ما علينا، قولي طب إيه اللي جابك، أوعى تضمن يوم ولائي، لحد قلبه في مرة ساب، كنت عارفك يوم هترجع، آه وهتدوق العذاب، ده اللي زيك مش هلومه».

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