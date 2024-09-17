تامر عاشور: كان نفسي أكون في حفل أنغام مع الفنانين اللي يشرفوا

أشاد المطرب تامر عاشور بحفل المطربة أنغام الذي أقيم في جدة، معبراً عن إعجابه الشديد بالحدث، وفي الوقت نفسه، حرص عاشور على توضيح بعض الشائعات التي تدور حول المطربة شيرين عبد الوهاب، مؤكداً أن ما يتم تداوله غير صحيح، يرصد موقع “ الموجز” تعليقاته الأخيرة حول أصوات مصر منهم أنغام وشيرين عبد الوهاب.

تامر عاشور

تهنئة تامر عاشور لأنغام على نجاح حفلتها

عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، كتب تامر عاشور رسالة تهنئة لأنغام بعد حفلها الناجح في جدة، قائلاً: "ألف مبروك على الألبوم وعلى الحفلة الرائعة، وأكيد كان نفسي أكون موجود في يوم حلو زي ده ومع الفنانين والصنّاع اللي يشرفوا."

جاءت هذه الكلمات لتؤكد مدى تقدير عاشور للفن الراقي الذي قدمته أنغام خلال الحفل.

تامر عاشور يوضح حقيقة الأخبار المنتشرة عن شيرين

بالإضافة إلى إشادته بحفل أنغام، تطرق عاشور إلى الشائعات المتداولة عن المطربة شيرين عبد الوهاب وعائلتها، مشدداً على أن كل ما تم نشره غير صحيح.

في منشور آخر عبر حسابه على "إكس"، قال عاشور: "كل اللي اقدر اقوله في موضوع شيرين عبد الوهاب.. أن مفيش كلمة واحدة من اللي اتقالت وانتشرت صح. أنا قريب من أهل شيرين، ووالدتها، واخوها، أهل شيرين مظهروش في حياتها أخر سنتين تلاتة، لكن هم أهلها من زمان."

كلمات صادقة ودعوات بالخير لشيرين

أضاف عاشور: "شيرين نجحت وسط أهلها وناسها اللي يشيلوها من الأرض شيل، يارب يبعد عنها كل خبيث وأناني وفاشل وممثل، لأنها أطيب منهم كلهم وهم اللي وقعوها في كل مشاكلها."

عبرت هذه الكلمات عن مدى حب عاشور لشيرين ودعمه المستمر لها، كما أظهر حرصه على تصحيح الصورة أمام الجمهور.

آخر أعمال تامر عاشور "وداع وداع"

وفي سياق آخر، طرح تامر عاشور أغنيته الجديدة "وداع وداع" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب. الأغنية من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم.

تميزت الأغنية بكلماتها المؤثرة التي تقول: "جاي بعد ما شوفت غيرك قال بتندم عاللي فات... وداع وداع مش فاضيلك أنا قلبي مات خلاص."

تأتي هذه الأغنية لتضاف إلى رصيد تامر عاشور الفني الغني، الذي يستمر في تقديم أعمال مميزة تحظى بإعجاب جمهوره.

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