شاهيناز تطرح أغنية علمني الشقاوه.. على طريقة الفيديو كليب

طرحت المطربة شاهيناز، أغنيتها الجديدة "علمني الشقاوه" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية الموسيقية وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة.

أغنية علمني الشقاوة

ومن خلال موقع الموجز نعرض لكم تفاصيل "اغنية علمني الشقاوه" وهي من كلمات فيصل همامي ، والحان آدم حسين، توزيع تركي، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله، فيديو ميدو بارون، اداره إنتاج وتوزيع بروتكت ميديا محمد العشري.

شاهيناز تطرح أغنيه "علمني الشقاوه" على طريقة الفيديو كليب

آخر أعمال شاهيناز

يذكر أن أحدث أعمال شاهيناز كده فل، مصرية، ، دندنة، قلبي بيدلع، لو ناسيين أفكركوا مع الفنان محمد رمضان.

كلمات أغنية علمني الشقاوه

علمني الشقاوه

حبك والقساوه

جي ليه دلوقتي تشكي

جي تتفاهم معايا

العند بغباوه

نار ملهاش هداوه

امتى يوم فكرت فيه

او في يوم همك رضايا

كلمات أغنية كدة فل



كده عملت الصح معاك وزياده عشان متقولش عليا

اني جيت على قلبك واني كسرتك وتقول حاجه مش فيا

كده اكيد عداني العيب بمراحل ميت فل ومرضية

ده انت اللي يعاشرك يوم يستاهل منك الف أذية

امشي بقا متكلمنيش م الساعه دي متشغلنيش

ايوه حطيت بيننا حواجز

واللي باعني ميلزمنيش

بالسلامة والباب مفتوح

ده انت مالي القلب جروح بالأمانة انا مش شايفاك

من حياتي بقيت ممسوح

كده فل

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