شاهيناز تطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة «كده فل»..فيديو

طرحت المطربة شاهيناز أغنية جديدة بعنوان «كده فل» على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وجميع منصات استماع الموسيقى وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية.

أغنية كده فل لـ شاهيناز، من كلمات احمد حمتو، الحان محمد الفهد ، توزيع تركي خفاش، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله، إخراج ميدو بارون انتاج بروتكت ميديا محمد العشري.

شاهيناز



وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات.

أعمال شاهيناز

يذكر أن المطربة شاهيناز، قد طرحت مجموعة من الأغاني خلال الفترة الأخيرة، وحظيت بردود فعل واسعة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، منها « وحش الكون» « رنلي رنه » «لو ناسيين أفكركوا» مع الفنان محمد رمضان، وأغنية «قلبي بيدلع»، وأغنية «دندنة».

ويرصد لكم الموجز كلمات أغنية “كدة فل”

كده عملت الصح معاك وزياده عشان متقولش عليا

اني جيت على قلبك واني كسرتك وتقول حاجه مش فيا

كده اكيد عداني العيب بمراحل ميت فل ومرضية

ده انت اللي يعاشرك يوم يستاهل منك الف أذية

امشي بقا متكلمنيش م الساعه دي متشغلنيش

ايوه حطيت بيننا حواجز

واللي باعني ميلزمنيش

بالسلامة والباب مفتوح

ده انت مالي القلب جروح بالأمانة انا مش شايفاك

من حياتي بقيت ممسوح

كده فل

شاهيناز

آخر أعمال شاهيناز

طرحت الفنانة شاهيناز مؤخرا أغنية "وحش الكون" عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية.

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة وهي من كلمات محمد لقلق، ألحان محمد الفهد،وتوزيع محمد حريقة المستشار الإعلامي للفنانة شاهيناز: عصام ميلاد نصرالله، إنتاج شركة بروتكت ميديا.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

انت طول عمرك خيبان

فعل لاء وبس لسان

قلبي مش يقبل يتهان

ياللي واقع من نظري

خدت منك بس كلام

تنسي وعدك لما تنام

امشي بقي مش عايزه سلام

لاعملي فالح ولا نظري

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