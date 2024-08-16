شاهيناز تكشف تفاصيل حول تجربتها الفنية وتأثير الحجاب على مسيرتها

في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية ياسمين الخطيب ببرنامج "شاي بالياسمين"، فتحت المطربة شاهيناز قلبها للجمهور وتحدثت عن رحلتها مع الحجاب وتقديم الأغاني، وكشفت عن أسباب خلعها للحجاب بعد فترة من الالتزام به، عبرت شاهيناز بصدق عن مشاعرها وتحدياتها، موضحة كيف أن شغفها بالفن كان دائمًا حاضرًا في حياتها، حتى عندما كانت ترتدي الحجاب.

سر تقديم شاهيناز للأغاني رغم ارتدائها الحجاب

خلال اللقاء، أوضحت شاهيناز سبب استمرارها في تقديم الأغاني رغم ارتدائها الحجاب. قالت: "أنا محجبة قدمت أغاني لأني ما كنتش قادرة أبعد عن الفن، وكنت عاوزة أقرب من ربنا". وأضافت أنها كانت تسعى دائمًا لتحقيق توازن بين حبها للفن واحتياجاتها الروحية، مؤكدة أن الجمهور هو من يقرر مدى نجاح الأغاني التي قدمتها خلال تلك الفترة.

شاهيناز

أغاني شاهيناز خلال فترة ارتداء الحجاب

لم تتوقف شاهيناز عن الغناء بعد ارتدائها الحجاب، بل قدمت العديد من الأعمال الفنية التي لاقت استحسان الجمهور. من بين هذه الأغاني، أشارت إلى أغنية "شكرًا أوي"، التي كانت من أكثر الأعمال التي حققت نجاحًا في تلك الفترة. كما أصدرت ألبومًا يحمل عنوان "الصعب هيعدي"، والذي تضمن أغنية مديح في الرسول عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى أغاني اجتماعية تعبر عن تجارب حياتية متعددة. هذه الأعمال كانت تعكس محاولاتها المستمرة للموازنة بين هويتها كفنانة وبين التزامها الديني.

شاهيناز

السبب وراء خلع شاهيناز للحجاب

وفيما يخص قرارها بخلع الحجاب، كشفت شاهيناز عن أسبابها بوضوح. صرحت: "السبب هو أنني أعشق الغناء والفن، وذلك لا يناسب مع أخلاقيات الحجاب، وأيضًا شعرت أنني مقيدة بشكل كبير، ولهذا قررت خلعه، فأنا أعشق الحرية والانطلاق". برغم صعوبة القرار، إلا أن شاهيناز أكدت أن حبها للفن كان دائمًا أقوى من أي قيود، وأنها فضلت أن تكون صادقة مع نفسها ومع جمهورها.

حادث خطير.. شاهيناز تروي التفاصيل

شاهيناز

في سياق آخر، تطرقت شاهيناز إلى الحديث عن حادث خطير تعرضت له في عام 2023. أكدت أن الحادث لم يكن له علاقة بقرارها بخلع الحجاب أو بالفن والغناء. قالت: "الحادث الخطير إللي اتعرضت له في 2023 قدر وملهوش علاقة بخلع الحجاب أو بالفن والغناء، وكنت ممكن اعمل الحادثة وأنا لابسه الحجاب". بهذا، أرادت شاهيناز توضيح أن حياتها وأحداثها ليست مرتبطة فقط بقرارها حول الحجاب.

شاهيناز تتحدث عن علاقتها بالله

في الجزء الأخير من الحوار، تحدثت شاهيناز عن علاقتها بالله وعن قناعاتها الدينية. رفضت الإفصاح عن تفاصيل حياتها الروحية، مؤكدة أن علاقتها بربها مسألة شخصية وخاصة. وقالت: "أنا مش هقدر اتكلم عن علاقتي بربنا ولا الخير إللي أنا باعمله في حياتي". وأشارت إلى أن الجميع يرتكبون أخطاء وذنوب، ولكن الله يغفر عندما يتواجد الخير في حياة الإنسان.

مهنة الفن.. بين الحلال والحرام

شاهيناز

أخيرًا، تناولت شاهيناز موضوعًا حساسًا وهو حكم العمل في الفن من الناحية الدينية، قالت: "المهندس ممكن يغش في شغله ويبقى حرام والطبيب ممكن يعمل شغل حرام وبالتالي الفنان أو المطرب كذلك، المجال الغنائي فيه الحلال والحرام وأنا علاقتي بربنا الحمد لله كويسة"، بهذا التصريح، أكدت شاهيناز أن الحكم على أي مهنة لا يتوقف فقط على طبيعتها، بل على كيفية ممارستها وعلى نوايا الشخص العامل فيها.

شاهيناز

في نهاية اللقاء، ظهرت شاهيناز كفنانة تبحث عن توازن بين شغفها بالفن واحتياجاتها الروحية. تجربتها مع الحجاب والفن تعكس تحديات كثيرة واجهتها، ولكنها استطاعت أن تتخذ قراراتها بثقة وصدق. ربما ستظل هذه القضايا تثير الجدل، ولكن بالنسبة لشاهيناز، ما يهم حقًا هو أنها تعيش حياتها بطريقتها الخاصة، بما يتناسب مع قناعاتها الشخصية.

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